Tässä harvinaisen toimivat ohjeet kommentoijille, joilla netistä tulee parempi paikka – Ne jakoi lastentarhasta Tom Hanks

Sarjassamme niin kovin yksinkertaista, niin kovin lapsellista ja niin kovin totta esittelemme näyttelijälegenda Tom Hanksin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tom%20Hanksin eilen julkaiseman Twitter-kuvan.Aktiivisena somettajana tunnettu Hanks jakoi kuvan, joka antaa ohjeita siihen, kuinka kannattaisi kommunikoida. Hanksin some-käytös on ajoin erikoista: Esimerkiksi viime vuonna fanit ihmettelivät Hanksin kuvasarjaa, jossa tämä kuvasi New Yorkin kaduille unohtuneita esineitä http://www.telegraph.co.uk/technology/2016/03/19/tom-hanks-tweets-lost-property-across-new-york-in-a-strange-new/ ”Lastentarhasta”, kuului Hanksin saate.Kyse on mietelauseesta, joka kiertää verkossa eri muodoissa ja jota on sovitettu eri ihmisten sanomaksi. Yksi vahva ehdokas lauseen alkupeäksi on 1900-luvun alussa elänyt intialaisguru.Niin tai näin, mietelause sopii hyvin aikaan, jossa netissä sanotaan kaikenlaista, ja sanojista jotkut ovat jopa vallakkaita. Hanks ei osoittanut viestiään kenellekään, mikä onkin hyvä, sillä se sopii vähän jokaiselle.Vai läpäisisikö seuraava statuksesi Hanks-lastentarha-mietelauseen ankaran testin?