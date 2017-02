Röyksopp tulee Helsingin Sideways-festarille, lisää uusia esiintyjiä julki

Nyt.fi

Helsingin Sideways-festivaali julkisti lisää ensi kesän esiintyjiä. Uusista kiinnityksistä isoin on norjalainen. Elektronisen musiikin suurnimi tunnetaan muun muassa So Easy-, Eple- ja This Must Be It -hiteistään.Muita uusia ulkomaalaisia nimiä ovat ruotsalainen indieyhtye, yhdysvaltalainen autotallipunk-kolmikkosekä synkkää elektromusiikkia julkaiseva brittiläinenKotimaisia artistilisäyksiä ovat esimerkiksi Sanni http://www.hs.fi/haku/?search-term=Sanni Janne Laurila http://www.hs.fi/haku/?search-term=Janne%20Laurila jaFestivaalin aiemmit julkistettuja esiintyjiä ovat esimerkiksi. jaSideways järjestetään Teurastamolla Helsingissä 9.–10. kesäkuuta.