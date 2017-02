Vietä ystävänpäivää joka päivä! Tässä 7 erittäin romanttista herkuttelupaikkaa Helsingissä

Nyt.fi

1 Skywheel Helsingin vip-kori

2 Ravintola Kappelin lasierkkerit

3 Talvipuutarhan piknikkipöydät

4 Katajanokan kanavarannan ravintolat

5 Tornin Ateljee Bar

6 Kämp-hotelli

7 La Maisonin Chambre-kabinetti

Ystävänpäivä meni jo, mutta yhteisiä romanttisia hetkiä voi viettää vuoden jokaisena päivänä! Kokosimme sitä varten Helsingistä löytyviä hempeitä paikkoja.Jos haluaa tarjota mielitietylleen muutaman lasillisen samppanjaa Helsingin kattojen yllä, se onnistuu esimerkiksi Kauppatorin laidassa sijaitsevan maailmanpyörässä.Kesällä 2014 avattu Skywheel kohoaa 40 metrin korkeuteen, ja siinä on yhteensä 30 gondolia. Kaksi niistä on varusteltu muita paremmin. On esimerkiksi saunagondoli, jossa voi heittää löylyä ja katsoa maisemia.Rakastavaisille parhaiten sopii kuitenkin vip-kori, jonka hintaan (195 e) sisältyy tavallista pidemmän (n. 30 min) ajelun lisäksi pullo samppanjaa. Korissa on nahkapenkit, tummennetut ikkunat ja lasinen lattia. Kaiuttimista soi ajelun ajan tunnelmamusiikkia.Katajanokanlaituri 2. Avoinna ke–to 11–17, pe 12–21, la 11–18, su 11–17. Liput 9–12 e, vipkori 195 e. skywheel.fiKappelin talo Esplanadilla on Helsingin kauneimpia ravintolarakennuksia. Sen romanttisimmat sopukat löytyvät talon päädyissä sijaitsevilta verannoilta, joiden kulmissa on pyöreät, lasiseinäiset erkkerit.Talon toisessa päädyssä on kahvilapuoli, jonka pöytiin ei oteta varauksia. Ravintolapuolen erkkereitä sen sijaan voi buukata romanttiselle aterialle. Kappelin ravintolatoimintaa pyörittää nykyisin HOK-Elanto.Lasierkkerissä on pieni pyöreä marmoripöytä, jota kiertää kaareva nahkapenkki. On myös lasiovet, jotka sulkemalla erkkeristä tulee entistä intiimimpi. Tila on mittasuhteiltaan mukavan ahdas kahdelle.Kannattaa ehkä silti odottaa lämpimiä kevätsäitä ennen kuin suuntaa Kappeliin. Erkkerin ikkunat ovat nimittäin yksinkertaista lasia, ja pakkaspäivänä niiden sisällä ei ole kovin lämmintä. Talvella käytössä ovatkin vain kahvilapuolen erkkerit.Kappelissa tosin kannustetaan romantiikkaan myös kylmällä säällä. Joulukuussa yhden erkkerin yläpuolelle laitettiin roikkumaan mistelinoksa. Ravintola julkaisi siitä kuvan Facebook-sivuillaan ja kutsui ihmisiä suutelemaan oksan alle.Eteläesplanadi 1. Avoinna ma–su 10–24. kappeli.fiRomanttisen piknikin voi järjestää myös näin talviaikaan. Helsingin kaupungin omistamassa ja ylläpitämässä Talvipuutarhassa on mahdollista syödä omia eväitä palmujen ja muiden eksoottisten viherkasvien humisevassa siimeksessä.Ruokailuun soveltuvia pöytiä on sekä palmuhuoneessa rakennuksen keskellä että talon länsisiivessä, jossa kasvaa kaikkea kuningasmagnoliasta vanhan ajan huonekasveihin.Omaa rakastaan voi toki kosia palmujen alla, mutta hääpaikka täytyy etsiä muualta. Talvipuutarhaa ei nimittäin vuokrata yksityistilaisuuksia varten.Hammarskjöldintie 1. Avoinna ti 9–15, ke–pe 12–15, la–su 12–16. Ilmainen sisäänpääsy. hel.fiKatajanokan keskustan puoleisessa päädyssä sijaitseva kävelysilta julistettiin vuonna 2011 Rakkauden sillaksi. Rakastuneet parit ovatkin kiinnittäneet sen jälkeen sillan kaiteisiin satoja lemmenlukkoja.Kyse on Keski-Euroopasta meille tulleesta perinteestä. Riippulukkoon kaiverretaan tai kirjoitetaan parin nimi ja vuosiluku. Kun lukko on kiinni kaiteessa, avain heitetään yhdessä veteen.Katajanokka on mainio paikka suhteen sinetöimiselle, sillä asiaa on helppo juhlistaa jälkikäteen jossakin vieressä sijaitsevista ravintoloista.Viereisestä punatiilisestä makasiinirakennuksesta on kehittynyt kiinnostava ravintolakeskittymä viime vuosina. Sieltä löytyvät esimerkiksi ravintolat Holiday ja Shelter, jotka soveltuvat rentoon illanviettoon. Nokka taas on tunnelmaltaan vähän juhlavampi.Myös juomapaikkojen valikoima on runsas. Cocktailit voi nauttia Rusty-baarissa, kahvit Johan & Nyströmillä, lasit viiniä Le Petit Chaperon Rougessa ja oluet Sköne-baarissa.Kanavaranta 7. Aukioloajat ravintoloiden sivuilta: holiday-bar.fi, shelter.fi, ravintolanokka.fi, rusty.bar, johanochnystrom.fi, chaperonrouge.fi, skone.fiHotelli Tornin ylimmän kerroksen Ateljee Barilla on vankka romanttisen paikan maine, mikä näkyy myös asiakaskunnassa. Tiskin takaa kerrotaan, että siellä käydään usein esimerkiksi ensitreffeillä tai juhlistamassa vuosipäivää.Syy tähän lienee ennen kaikkea Helsingin ylle avautuvissa hienoissa näkymissä. 14. kerroksessa tunnelma on kieltämättä hieman juhlavampi kuin jossakin katutason kuppilassa.Ateljee Barissa ja sen ulkoterasseilla myös kositaan usein. Baarimikko vinkkaa, että samppanjatarjoilut voi tilata valmiiksi. Tällöin romanttisen hetken jälkeen ei tarvitse jonotella tiskillä muiden asiakkaiden joukossa.Isommatkin tempaukset onnistuvat tilauksesta. Kerran baarin alapuolella sijaitseva maisemakabinetti jopa tyhjennettiin yhden pariskunnan illallista varten. Tilaan tuotiin kahden hengen pöytä, kynttilät ja kukka-asetelmat. Aterian päätteeksi illan järjestänyt henkilö kosi seuralaistaan.Yrjönkatu 26. Avoinna ma–to klo 14–1, pe 14–2, la 12–2, su 14–24. raflaamo.fi/fi/helsinki/ateljee-barRakastavaisille myydään nykyään myös kokonaisvaltaisia elämyspaketteja. Sellaista tarjoaa esimerkiksi perinteikäs Hotel Kämp Helsingin keskustassa.Kokonaisuuteen sisältyy majoituksen lisäksi muun muassa pullo samppanjaa ja valmiiksi laskettu ruusunterälehti- tai vaahtokylpy. Hotellin ravintola myy erikseen vielä rakkausmenuta.Hotellihuoneesta ei tarvitse välttämättä poistua lainkaan, sillä aamiainen tarjoillaan huoneeseen haluttuna aikana ja uloskirjautumisaika on kello kahdelta iltapäivällä.Pohjoisesplanadi 29. Rakkauden taikaa -paketti 360–1010 e/yö. hotelkamp.fiRavintola La Maisonin takaosasta löytyy Chambreksi (suomeksi huone) ristitty pieni kabinettitila, joka soveltuu mainiosti romanttisiin illallisiin.Huoneessa on punatiilinen takaseinä, kimmeltävä kattokruunu, yksi pyöreä pöytä ja taustalla iso kultakehyksinen peili tuomassa lisää tilan tuntua. Taustamusiikki soi omista kaiuttimista. Kun huoneen oven sulkee, voi ruokailla kenenkään häiritsemättä.Välillä tosin henkilökunta tuo ruokia ja käy tarkastamassa, että kaikki on kunnossa. Pieniä hassuja sattumuksiakin on tapahtunut. Kerran tarjoilija kuulemma sattui koputtamaan oveen juuri kesken kosinnan.Tehtaankatu 21. Avoinna ti–la klo 17–24. lamaison.fi