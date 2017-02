Kuuntelimme vanhan Muumit-sarjan uudet äänet, tällaisia ne ovat: Myystä katosi terä, Niiskuneiti ei ole enää bimbo

Muumilaakson tarinoita tulee taas!

Nyt

Miten Muumilaakson tarinoita toimii uusilla äänillä?

Valitsimme kolme ikonista jaksoa ensimmäiseltä kaudelta ja kuuntelimme.

Olen sitä sukupolvea

Siksi onnittelut ovat paikallaan:

Intonaatiolla tarkoitetaan äänen korkeuden vaihtelua puheessa.

Kuten ensimmäisessä jaksossa (Kevät saapuu Muumilaaksoon, 1/26), jossa kevät herättää luonnon ja samalla Muumit talviunesta.

Ensimmäiseksi huomaa

Tuntuu, että Muumimamman uudessa soinnikkuudessa menetetään eniten.

Toki tämä uusikin Muumimamma ratkaisee jakson pelottavan tilanteen äänellään:

Pelkäsin pienenä Muumien Mörköä, joten pakko oli katsoa myös jakso, jossa hänet esitellään (Tiuhti ja Viuhti, 9/26):

Sitten iskee järkytys. Pikku Myy ei kuulosta enää niin diaboliselta kuin ennen.

Ääni on olennainen osa Muumien anarkistisinta hahmoa.

Toinen huomionarvoisa asia uusissa äänissä on se, että Mörkö on yhä mies.

Kolmannessa jaksossa (Prinsessa Niiskuneiti, 13/36) Muumipeikko ja tämän ystävä ja ihastus Niiskuneiti näkevät kukan vuorilla.

Mitä ihmettä?

Niiskuneiti kuulostaa aivan erilaiselta kuin ennen.

Niiskuneiti oli siis ennen stereotyyppinen bimbo.

Esimerkiksi heti jakson alussa

Jo muutaman jakson perusteella

Vertailemalla vanhaa ja uutta tekstiä huomaa pieniä eroja.

Olin myös huomaavinani

Pikku Myykään

Uusilla äänillä