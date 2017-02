Trumpiin pettyneiden äänestäjien twiittejä keräävästä tilistä tuli hitti: ”Voisitko käyttäytyä presidentillisemmin?”

Nyt.fi

Lopputuloksena monikaan ei kritisoinut Trumpin politiikkaa sinänsä.

Useimpia ärsytti sen sijaan Trumpin puhetapa ja käytös Twitterissä.

Twiiteissä

@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump I voted for you; would you please act like a real president?! The campaign is over! No more petty tweets 😡😡🇺🇸🇺🇸 — Ethan Ashenberner (@eashenberner) February 12, 2017 https://twitter.com/eashenberner/status/830774022807842817

@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump Please stop speaking from the cuff. I voted for you, but embarrassed with your rhetoric. Listen, learn, and then speak. — Rich Abbrecht (@RAbbrecht) February 9, 2017 https://twitter.com/RAbbrecht/status/829535816959528961

My daughter Ivanka has been treated so unfairly by @Nordstromhttps://twitter.com/Nordstrom. She is a great person -- always pushing me to do the right thing! Terrible! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017 https://twitter.com/realDonaldTrump/status/829356871848951809

Se sai jotkut äänestäjät twiittaamaan pettyneinä siihen, että Trump käyttää aikaansa näin:

@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump @POTUShttps://twitter.com/POTUS @Nordstromhttps://twitter.com/Nordstrom I voted for you but this is embarrassing. How do you have time to worry about this and not our country? — Stephen Ross (@oex2500) February 8, 2017 https://twitter.com/oex2500/status/829388736471453700

@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump Weren't you planning to "do the right thing?" Getting sick of this Ivanka crap. I voted for you, not your liberal daughter. — Sorcha (@lastelectron9) February 8, 2017 https://twitter.com/lastelectron9/status/829407491557621760

@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump @Nordstromhttps://twitter.com/Nordstrom Childish tweets. I voted for you but, beginning to wonder. Ivanka can take care of herself. — Dewey Hinds (@Dewey6868) February 8, 2017 https://twitter.com/Dewey6868/status/829416288229339137

Silti Trumpin kannattajien toivo elää:

@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump Wish you would make me proud I voted for you in Nov. Unfortunately, each day makes that harder to do. #ActPresidentialhttps://twitter.com/hashtag/ActPresidential?src=hash — Alexander Smith (@TheAlexSmith87) February 14, 2017 https://twitter.com/TheAlexSmith87/status/831573751288516608