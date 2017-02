Tänään keikalla uuden levyn tehnyt Matti Johannes Koivu: ”Rakkauslaulu on juuri niin hyvä kuin oma rakkautesi”

Nyt.fi

Miksi laulat rakkaudesta, Matti Johannes Koivu?

Laulat useimmiten rakkaudesta, mutta uudella levylläsi ulkoistat itsesi tarkkailijan rooliin nimikappaleessa Lähtölauluja. Olisiko minämuotoisuus liian paljastavaa?

Onko popmusiikissa väärää tapaa käsitellä rakkautta?

Mikä on kaikkien aikojen paras rakkauslaulu?

Matti Johannes Koivu G Livelabissa (Yrjönkatu 3) pe 17.2. klo 21. Liput 23 e.