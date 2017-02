Kalsarikännit ”korvaavat Hyggen” – suomalainen kotona juominen viehättää nyt ulkomailla

Nyt.fi

kalsarikännit.

Found my new favorite word: kalsarikannit #CraftBeerhttps://twitter.com/hashtag/CraftBeer?src=hash — The Rube (@TheRube33) February 13, 2017 https://twitter.com/TheRube33/status/830999492111515651

The discovery of the Finnish word #kalsarikannithttps://twitter.com/hashtag/kalsarikannit?src=hash makes me sad that I don't really drink at home. — C Perry (@seeperry) December 6, 2016 https://twitter.com/seeperry/status/806220007667564544

@aliiksanb Nordik Simitle bizim evde Kalsarikannit yapıyoruz. Önündeki kabarıklık dikkat çeki — Aliihsan (@perfektenschlag) November 2, 2016 https://twitter.com/perfektenschlag/status/793851272302620673

Eli ehkä kalsarikännit nyt nousevat arvoiseensa asemaan, hyggen kaltaiseksi supertrendiksi!

http://www.hs.fi/nyt/art-2000002864231.html