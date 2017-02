Maailman suosituin tubettaja joutui keskelle poliittisen korrektiuden kamppailua, joka ravistelee länsimaita – Tästä on kyse PewDiePie-kohussa Viikko sitten kuohahti: Youtuben ykköstähteä PewDiePieta syytettiin natsismista. Tubettaja ja tämän tukijat sanovat, että väite on absurdi. Mutta kuka on PewDiePie ja mistä kohussa on oikeasti kyse?