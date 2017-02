Helsinki mainittu! Tässä 27 turistikohdetta, joista monia on oikein erikseen ylistetty ulkomaisissa medioissa

Nyt.fi

Come to Finland – Riemuhuuto paratiisista -näyttelyssä esillä matkailujulisteita. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) 17.2.–28.5. Ti–su klo 11–18. Liput 7 ja 10 e. Vapaa pääsy alle 18-vuotiaille.