Whatsapp muuttuu: Saa uudet status-viestit, jotka näyttävät kovasti Snapchatilta

Suomalaisten suosikkiviestisovellus Whatsapp on kokemassa muodonmuutosta – tai ainakin merkittävää remonttia.Siinä missä Whatsapp tähän mennessä on muistuttanut eniten perinteistä tekstiviestittelyä, tulee sovellukseen nyt sen omistavan Facebookin mukaan ominaisuuksia, jotka muistuttavat yhtiön veristä kilpailijaa Snapchatia.Whatsappin blogissa yhtiö kertoo ”uudistavansa ja parantavansa” statusviestejä. Yhtiön ominaisuudesta jakama kuva näyttää käytännössä samalta kuin nopeasti yleistyneen Snapchatin Stories-toiminto.monin eri tavoin tuonut Snapchatista tuttuja ominaisuuksia omiin tuotteisiinsa. Instagram sai taannoin oman katoavia viestejä sisältävän Stories-toimintonsa.Yhtiön on viime aikoina myös huhuttu reivaavan varsinaista Facebook-sovellustaan viestittelyn ja Snapchat-tyylisen katoavien viestien tarinavirran suuntaan. Nämä kerrontatyylit viehättävät erityisesti nuoria käyttäjä.Osin toimet ovat saattaneet purrakin. Pörssiin pyrkivä Snapchat kertoi listautumispapereissaan käyttäjäkasvun hidastuneen loppuvuonna http://www.recode.net/2017/2/2/14492182/snapchat-user-growth-slowing-ipo Whatsappin mukaan statusviestien uudistus tulee käyttöön vähitelleen käyttäjille tästä päivästä alkaen.