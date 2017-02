Presidentin Lennu-koira trendaa juuri nyt maailmalla: ”Suomella on tosi hyvä koira!”

Nyt.fi

Suomi ja Lennu-koira mainittu!

Keskiviikkona sosiaalisessa mediassa alettiin jakaa kuvia Lennusta.

excuse me but are you aware of Lennu, the Finnish president's dog pic.twitter.com/sBVSOiExw6https://t.co/sBVSOiExw6 — Kelly Weill (@KELLYWEILL) February 22, 2017 https://twitter.com/KELLYWEILL/status/834254961127071744

Twiitti on saanut torstaiaamuun mennessä liki 40 000 retwiittausta ja yli 100 000 tykkäystä.

Lennun innostuneesta ilmeestä syntyi heti meemejä:

@KELLYWEILLhttps://twitter.com/KELLYWEILL Me when I have a new podcast people have high expectations for. pic.twitter.com/ChfALhWAwThttps://t.co/ChfALhWAwT — Ana Marie Cox (@anamariecox) February 22, 2017 https://twitter.com/anamariecox/status/834442503625515009

what i look like when i try to smile at strangers... #lennuhttps://twitter.com/hashtag/lennu?src=hash pic.twitter.com/AwELSZjkkwhttps://t.co/AwELSZjkkw — j. carlisle larsen (@jcarlislelarsen) February 22, 2017 https://twitter.com/jcarlislelarsen/status/834459975405678592

Pian muutkin alkoivat jakaa kuvia Lennusta ja presidentti Niinistöstä:

The President of Finland and is dog is everything pic.twitter.com/c8nKtbUWuvhttps://t.co/c8nKtbUWuv — Dana (@droohani) February 22, 2017 https://twitter.com/droohani/status/834526878748798977

Pian Jezebel-sivusto teki jutun Lennusta:

Sitä seurasi Mashable-uutissivusto:

Jo tuolloin kuva levisi netisi, mutta ei tällä laajuudella.

@KELLYWEILLhttps://twitter.com/KELLYWEILL tnx i took lennu photos :) — Heikki Saukkomaa (@saukkomaa) February 22, 2017 https://twitter.com/saukkomaa/status/834392545673240577

Voisiko Lennu jo saada oman Twitterin?