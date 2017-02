Pikatestissä raakaruokaan erikoistunut kahvila, joka saa papukaijamerkin lasagnesta ja jälkiruuasta

Nyt.fi

Raw’n More

Testikerran kohokohta on jälkiruoka.

Runeberginkatu 59 , p. 010 581 7171, rawandmore.fi.Ti–pe klo 10–18, la 10–16, su 12–16.Lounaat 12–14 e. Kakkupala 7 e, kahvi alkaen 2,80 e, teet 3 e. Brunssimainen viikonloppulautanen 18 ja 22,50 e.Raakaruokaa tarjoileva pikkukahvila Raw’n More on raikas tuulahdus Töölössä. Tulijan vastaanottaa näyttävä viherseinä. Vihreä linja jatkuu kautta linjan niin tarjoiluissa kuin sisustuksessakin: lihaa täältä ei saa, sen sijaan moni makupala on vegaaninen tai luomua.Vuosi sitten avattu kahvila on helmikuisena perjantaina melkoisen tyhjä, vaikka kello huitelee puolta päivää. Lounas on hieman kalliimpi kuin Töölön torin seudun naapuriravintoloissa, mikä ehkä osaltaan selittää tyhjyyttä.Kaksikerroksinen tila on pieni ja intiimi. Yläkerrassa on kaksi pöytää, alakerrassa muutama enemmän. Sisustus on yksinkertainen, mutta pehmeän kaunis: valkoista puuta, koristetyynyjä, jokaisella pöydällä palaa kynttilä.Huonekasveja on paljon. Yksityiskohdat esimerkiksi kurkkuvedestä sen tarjoiluastiaan on loppuun asti mietitty ja toteutettu. Leppoisaa tunnelmaa täydentää ranskalainen musiikki, joka jää sopivasti taustalle.tarjottavat valmistetaan paikan päällä, ja annokset ovat käsin koottuja. Kokkailuissa ei käytetä valkoista sokeria, eikä raaka-annoksia kuumenneta yli 42 asteen. Raakaruokien lisäksi tarjolla on lämpimiä kasviskeittoja, ja näin testikerralla saisi bataatti-fenkolikeittoa.Vitriinin annoksia voisi syödä silmillään. Minipizza (5 e) käy alkuruuasta, se on syötävine orvokkeineen suloinen ja pikemminkin leivosmainen.Lasagnen (12 e) tuhtius ja voimakkaat maut yllättävät iloisesti raakaruokaan tottumattoman – ei tarvitsekaan mennä kotiin nepalilaisen kautta, vaikka olin siihen varautunut. Menee pitkälle iltapäivään, kun nälkä iskee seuraavan kerran, ja tämä on harvinaista käy salaattilounaiden kanssa. Annoksessa maistuvat ainakin kesäkurpitsa, bataatti ja pesto. Suutuntumassa on paljon siemeniä.Palanen lakritsi-vadelmakakkua sulaa suussa, ja lakritsin maku on voimakas. Pienempään makeannälkään tarjolla on raakasuklaata ja herkkupalloja, niitäkin muun muassa lakiritsaisena.Raakaherkut Helsingin kantakaupungin kahviloissa eivät enää ole harvinaisuus, ja erityisesti raakakakkuja on runsaasti tarjolla. Raw’n Moresta omanlaisensa tekee lounasannosten ja raakasuolaisten runsaus ja monipuolisuus. Yleisilmeeltään tulokas sopii mainiosti Töölöön: se on rento mutta silti ylellinen, olematta kuitenkaan liian fiini.”Hygge”, sanoisi tanskalainen.