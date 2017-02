Tällainen on Helsingin ensimmäinen kokonaan poke-kulhoille omistettu ravintola, jonka toiminta on salamannopeaa

Nyt.fi

Loppusyksystä 2016 Aikataloon avautui kaupungin ensimmäinen

Palvelu tapahtuu parhaiten englanniksi.

Ruoka valmistuu nopeasti, noin 5 minuutissa.

Itse pitäisin yksinkertaisemmasta versiosta,

Mikonkatu 8, p. 044 077 7696.Ma–pe klo 10.30–19.30, la 12–20.Poke-kulhot 10 e.Havaijilainen poke bowl on yksi tämän hetken trendiannoksista. Se on aasialaishenkinen kulhoruoka, joka muistuttaa ainesosiltaan hieman sushia.Yleensä poke-kulhossa on pohjalla kasa riisiä, jonka päälle asetellaan raakaa kalaa, kasviksia ja erilaisia mausteita. Variaatioita on kuitenkin lukuisia vegaaniversioista lähtien. Helsingissä poke bowlia ovat tarjonneet tähän mennessä muutamat ravintolat, esimerkiksi Holiday, Onda ja Hoshito.tälle ruokalajille omistautunut paikka nimeltä Eat Poke Helsinki.Se löytyy Mikonkadun puoleisen sisäänkäynnin luota. Samassa huomaamattoman pienessä liiketilassa toimi aiemmin kiinalaisiin dim sum -nyytteihin erikoistunut Natural Flavour Tea House.Tunnelma on kuin pikaruokapaikassa. Kalusteet ovat kahvilatyyliset, ja tilaukset tehdään takaosan myynti- ja ruoanlaittotiskillä. Kaiuttimista soi tämän päivän hittimusiikki, ja urbaania tunnelmaa luo tiiliseinää esittävä tapetti.Katonrajaan ripustetussa kyltissä kerrotaan, että paikka panostaa vastuullisesti kalastettuihin kaloihin ja äyriäisiin. Myös terveysarvoja korostetaan. Poke-kulhojen lisäksi täältä saa myös sushia. Paikkaa pyörittävätkin samat omistajat kuin Sushi Forest -ravintolaa Hämeentiellä.Vierailuni osuu lounasaikaan, jolloin poke bowlin saa 10 eurolla. Ideana on, että ruokailija valitsee itse haluamansa ainesosat annokseen.Pohjalle voi ottaa riisin, salaatin tai puolet molempia. Sitten valitaan kaksi viidestä pääraaka-aineesta. Tarjolla on esimerkiksi soijamarinoitu lohi, kimchi-mustekala sekä inkiväärillä ja valkosipulilla maustettu kananrinta. Lopuksi pitää vielä päättää minkä kolmesta kastikkeesta haluaa.Itse otan pohjalle sekä riisiä että salaattia ja päälle lohta ja lime-pippurimarinoituja katkarapuja. Soosiksi valikoituu teriyaki-kastike.Annos on värikäs ja ulkonäöltään houkutteleva. Ainesosia on montaa sorttia. Päällä näkyy kurkkua, maissia, avokadoa, tomaattia, ripaus merilevää, katkarapuja ja seesaminsiemeniä.Ehdin jo huolestua, onko lohi unohtunut, mutta se löytyykin vähän samanväristen tomaattilohkojen vierestä. Kun annosta alkaa haarukoida, seasta löytyy myös ananaspaloja ja papuja. Teriyakikastike on kaadettu riisin sekaan.Ainesosien runsauden takia tarjolla on jos jonkinlaista makua ja suutuntumaa. On makeansuolaista teriyakia, sokerista ananaslohkoa, löllöä merilevää ja rapsakoita kurkunpaloja.jossa olisi vain riisiä, lohta, kastiketta ja kenties avokadoa. Nyt makumaailma on kovin sekalainen. Toisaalta kerrankin tulee syötyä kuin lautasmallin mukaan: puolet kasviksia.Ja vaikka syötävää on monta sorttia, annoskoko on sopiva: vatsa täyttyy, mutta ei tule ähky. Lounaan jälkeen olo onkin mukavan energinen.