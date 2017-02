Trump kumosi transsukupuolisten ”vessasäännön”, Kardashian-klaanin Caitlyn Jenner suuttui

Nyt.fi

Taustalla on vessagate-nimellä tunnettu suurempi kamppailu, joka käytiin Yhdysvalloissa monissa osavaltioissa viime vuonna.

Pohjois-Carolinan osavaltio hyväksyi maaliskuussa 2016 ns. vessalakina tunnetun HB2-lain, joka velvoittaa kansalaiset käyttämään julkisia vessoja sen sukupuolen mukaan, johon hän on sattunut syntymään.



Tämä tarkoittaa sitä, että transsukupuoliset henkilöt, jotka eivät ole tehneet sukupuolenkorjausleikkausta, saavat käyttää julkisia vessoja ja pukuhuoneita vain syntymätodistuksessaan olevan sukupuolen mukaan.



Vessalakia kritisoivat syrjivänä erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen eturyhmät, mutta myös enemmistöön kuuluvat ihmiset pitävät sitä loukkaavana ja epäoikeudenmukaisena. Käytännössä se asetti transsukupuoliset eriarvoiseen asemaan muihin nähden.



Jos joku on syntymätodistuksensa mukaan mies, hänen on käytettävä lain nojalla miesten pukuhuonetta, vaikka hän olisi elänyt vuosikausia naisena. Seurauksena voi olla nöyryyttävä tai jopa vaarallinen tilanne, jossa transsukupuolinen joutuu silmätikuksi ja mahdollisesti muiden vihamielisten asenteiden kohteeksi.









Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama http://www.hs.fi/haku/?search-term=Barack%20Obama puuttui tilanteeseen toukokuussa 2016:

Republicans need help understanding LGBTQ 🏳️‍🌈 issues and I'm here to help! — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) January 18, 2017 https://twitter.com/Caitlyn_Jenner/status/821811789285330944

Perjantain vastaisena yönä Suomen aikaa Jenner laittoi Twitteriin videon:

Well @realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump, from one Republican to another, this is a disaster. You made a promise to protect the LGBTQ community. Call me. pic.twitter.com/XwYe0LNUOqhttps://t.co/XwYe0LNUOq — Caitlyn Jenner (@Caitlyn_Jenner) February 24, 2017 https://twitter.com/Caitlyn_Jenner/status/834935434144731136

