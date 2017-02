Chewbacca on nyt virallisesti suomalainen – Joonas Suotamo sai tyhjästä elämänsä tilaisuuden, josta haluaa nyt luoda näyttelijänuran

Nyt.fi

I'm ecstatic. It's official. And here is my statement to this terrific piece of news — Joonas Suotamo (@JoonasSuotamo) 21. helmikuuta 2017

Joonas Suotamo vastaa puhelimeen maanantai-aamuna jossain päin Lontoota.

Joulukuussa 2015 Joonas Suotamo nousi julkisuuteen

Toukokuussa 2018 ensi-iltaan tulevassa, paraikaa kuvattavassa Han Solo -elokuvassa näin ei enää ole.

Viisivuotiaasta asti koripalloa pelannut Joonas Suotamo on aina halunnut näyttelijäksi.

Kun Suotamo valittiin ”toiseksi Chewbaccaksi”,

Suotamo asuu vielä Suomessa, mutta on nyt muuttanut Lontooseen kuvausten ajaksi.

Joonas Suotamolla on näet pitkän tähtäimen suunnitelma: hän aikoo seurata näyttelijä Andy Serkisin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Andy%20Serkisin jalanjälkiä.

Sitä ennen kuvataan kuitenkin käsillä oleva Han Solo -spinoff

Yksi on varmaa: virallinen päärooli Chewbaccana merkitsee suurempaa vastuuta miljoonien rakastamasta hahmosta.

Korjattu 8.42: Ensimmäisen Tähtien sodan ilmestymisvuosi on 1977, ei 1979, kuten aluksi jutussa luki.