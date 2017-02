Kännykän ”luomuehkäisysovellus” hyväksyttiin viralliseksi ehkäisykeinoksi Euroopassa ja Suomessa – Tätä se oikeasti tarkoittaa

Nyt.fi

Soitimme Valviraan eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon.

Laissa on kuvattu erilaisia tuoteluokkia näille laitteille.

Entä mitä tällä ”vaatimustenmukaisuudella” tarkoitetaan?

Entä jos tulee tietoa siitä, ettei laite toimi kuten sen pitäisi?

Soitimme Väestöliiton nuorisolääkärille Miila Haloselle, joka kommentoi jo aiemmassa jutussamme Natural Cyclesia ja arvioi sen ehkäisytehon olevan mainostettua huonompi.

Nyt hän on tutustunut Natural Cyclesin merkinnän pohjana oleviin kliinisiin tutkimuksiin.

Eri ehkäisymenetelmien ehkäisytehoa mitataan Pearlin indeksillä.

Tämä kertoo, ettei Natural Cycles ole niin luotettava kuin markkinoinnissa on annettu ymmärtää.