Rasismista kertovasta halpis-kauhufilmistä tuli supermenestys Yhdysvalloissa: katsojalistojen kärjessä ja arviot ylistäviä – Suomen ensi-ilta päätettiin heti

Get Outin ensi-iltamenestys vetää näille vertoja – mutta elokuva on myös aivan poikkeuksellinen arviomenestys.

yli 30 miljoonaa dollaria. Se on toki paljon vähemmän, mitä isot supersankarispektaakkelit keräävät yleensä samassa ajassa, mutta Get Out on tehty pienellä viiden miljoonan dollarin budjetilla.Pienimuotoiset kauhuelokuvat ja trillerit nousevat aina silloin tällöin yllätysmenestyksiksi. Viimeksi niin kävi M. Night Shyamalanin http://www.hs.fi/haku/?search-term=M.%20Night%20Shyamalanin uutuusjännäri Splitille ja syksyllä kauhutrilleri Don't Breathelle.Amerikkalaismedioiden leffa-arvosteluja keräävä ja yhdistävällä Rotten Tomatoes -sivustolla Get Outin ”luokitus” oli ensi-illan aikaan 100 prosenttia. Se tarkoittaa, että jokaikinen elokuvasta kirjoitettu arvio oli kehuva. Sellaiseen yltää vuosittain vain harva elokuva. http://ew.com/movies/2017/02/23/jordan-peele-get-out-perfect-100-rotten-tomatoes/ Tällä hetkellä luokitus on 99 prosenttia. https://www.rottentomatoes.com/m/get_out Rotten Tomatoesin käyttäjäarvioissa hajontaa on enemmän, mutta niistäkin valtaosa on tällä hetkellä kehuvia.Ohjaaja-käsikirjoittaja Peele sekä tähti Kaluuya ovat puhuneet haastatteluissa siitä, kuinka Get Out kuvaa etenkin kätkettyä rasismia. Yhdysvalloissa tummaihoiset tai muihin vähemmistöön kuuluvat tuntevat sen läsnäolon jatkuvasti, he sanovat.”Siitä tulee vainoharhaiseksi, siitä ei voi puhua, muut ympärillä eivät tajua sitä”, Kaluuya toteaa Los Angeles Timesin jutussa. http://www.latimes.com/entertainment/movies/la-et-get-out-jordan-peele-racism-horror-america-20170224-story.html Get Outissa valkoihoiset eivät olekaan raivoavia uusnatseja, vaan näennäisen hyväkäytöksisiä ja liberaaleja. Hirviömäisyydet tulevat esille pikkuhiljaa ja vihjaillen. Näin elokuva tekee myös kunniaa vainoharhaisen kauhun klassikoille, kuten Rosemaryn painajaiselle ja Stepfordin naisille.kuinka hyvin rasismin ja muita yhteiskunnallisia ongelmia voidaan käsitellä kauhun, fantasian tai scifin parissa.Vakavia aiheita käsittelevät draamaelokuvat lipsahtavat usein raskaiksi ja saarnaaviksi. Kauhun, fantasian ja scifin kontekstissa sanomaa voidaan tuoda esille hienovaraisemmin, mutta yhtä tehokkaasti.Varhainen esimerkki löytyy jo 1960-luvulta: Elävien kuolleiden yö (1968) joka oli paitsi modernin zombie-elokuvien pioneeri, muutoinkin kumouksellinen – jo tummaihoisen sankarinsa Benin ( Duane Jones http://www.hs.fi/haku/?search-term=Duane%20Jones ) ja loppuratkaisunsa vuoksi.tuodaanko Get Out Suomessa valkokankaille.Tiistaina yhtiön viestinnästä kerrottiin, että päätös on tehty ja elokuvan Suomen-ensi-ilta on 5. toukokuuta.