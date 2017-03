Suurlähetystöt onnittelivat, ex-presidentti juhli, Kivimiehet tulivat kaapista – Näin tasa-arvoista avioliittoa iloittiin Suomen somessa

Nyt.fi

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tarja%20Halonen

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Antti%20Rinne

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Markku%20Rossi

Kahden kullan päivä: Iivo Niskanen hiihti Lahdessa MM-kultaa ja minä menin naimisiin Kuopiossa Matti Kaarlejärven kanssa! — Markku Rossi (@rossi_markku) March 1, 2017 https://twitter.com/rossi_markku/status/836930991008727040

http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tommi%20Laitio

Same sex marriage is legal in Finland today!!! 🎉🎉🎉🎉❤️❤️❤️ would you marry me @MeriSopanenhttps://twitter.com/MeriSopanen 😘😘? — Saara Aalto (@saaraaalto) March 1, 2017 https://twitter.com/saaraaalto/status/836938585353904128

Rakkautta kaikille ja BILEET!!