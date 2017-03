Ruotsalaiset, rakkaat naapurit!

Katsotaanpa:

Cafén mukaan vuoden kuumin tyyli on näyttää suomalaiselta.

Big and unexpected moment for Finnish design. 🇫🇮

Supreme has revealed a collaborative Artek Stool 60 & Bench 153A. https://t.co/nyWn9miThNhttps://t.co/nyWn9miThN pic.twitter.com/ghp065VTtThttps://t.co/ghp065VTtT

