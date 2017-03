Nyt.fi

Facebookissa julkaistun videon

Niin, ja Suomikin KFC:n trollausmainoksessa mainittiin.

Amerikkalainen pikaruokajätti Kentucky Fried Chicken eli KFC trollasi sosiaalista mediaa muutama päivä sitten julkaistulla mainoksellaan. Ja mukaan pääsi pikkumainintana myös Suomi.takana on ketjun Britannian osasto. Mainoksessa tehdään pilkkaa huipputerveellisestä puhtaasta ruoasta ja sellaisesta intoilevista.Videolla terveysruoan asiantuntija ”Figgy Poppleton-Rice” esittelee KFC:n uuden ”#Cleaneating Burgerin.” Reseptin mukaan siihen tulee kukkakaalin puolikkaista tehty sämpylä, ”spiralisoitua” kanaa, lehtikaalia, mantelijugurttia ja höysteeksi murskattuja jääkuutioita.Kaikki paljastuu avoimesti vitsiksi vasta lopussa, kun terveellinen kukkakaalipurilainen murskautuu KFC:n oikeaa kanaburgeria esittelevän mainosplakaatin alle.kertoo moni Facebook-kommentoija sen menneen heihin aluksi täydestä. Viraalimarkkinoinnin tapaan videota puffattiin jo etukäteen vitsiä paljastamatta. Terveyskokki Poppleton-Ricelle on tehty oma Twitter-profiilikin.Facebookin perusteella palaute mainoksesta on suurimmaksi osaksi positiivista. Tosin jotkut kommentoijat paheksuvat sitä, että epäterveellistä pikaruokaa tekevä ja eläinten huonosta kohtelusta syytetty KFC pilkkaa terveysruoan ystäviä.yhdessä kohtaa hipsteriparodiahahmo Figgy Poppleton-Rice esittelee ”skandinaavista” design-leikkuulautaansa.”Yleensä hankin norjalaisen puuni (norwegian wood) Suomesta, mutta riittää kunhan se on jostain Skandinaviasta.”