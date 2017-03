Nyt.fi

Kampin kauppakeskus, Urho Kekkosen katu 1, dateandkale.comMa–pe klo 8–21, la 10–21, su 10–18.Sunnuntaibrunssi 24 e, annokset 12-16 e, makeat 4–6 e.Kasvisruokainnostus alkaa vähitellen näkyä myös Helsingin ravintolatarjonnassa.Date + Kalen ruoka on vegaanista, vaikka v-sanaa ei missään mainitakaan. Englanninkieltä viestinnässään suosiva paikka määrittää ruokansa termillä plant-based, kasvisperäinen.Lisäksi ravintolan huoneentaulussa luvataan, että kaikki on luomua, luonnonmukaista, gluteenitonta ja lisäaineetonta.Date + Kale kuuluu siis kasvisravintoloiden yhden linjan terveysruokaosastoon. Vegemättöä sieltä on turha hakea.Uutukaista pyörittävät muun muassa The Cockista ja Holidaysta tuttu Richard McCormick http://www.hs.fi/haku/?search-term=Richard%20McCormick ja Anni Kravi http://www.hs.fi/haku/?search-term=Anni%20Kravi , joka edustaa kaksikosta selvemmin kasvisruokaan liittyvää asiantuntemusta.Date + Kale on auki aamuvarhaisesta kauppakeskuksen sulkemisaikaan asti, joten se on yksi harvoista helsinkiläisistä kasvisravintoloista, joista saa ruokaa illallisaikaankin. Se tosin sijaitsee kauppakeskuksen peränurkassa, jossa meno on varsinkin ilta-aikaan välillä häiritsevänkin eläväistä.Kysyntää tuntuu olevan, ainakin Kampin ravintolakerroksen alkuhuumassa. Paikka on arkena alkuillasta täynnä, ja koska pöytävarauksia ei oteta, tiskille muodostuu pientä jonoa. Konsepti kaipaisi pientä hiomista. Kun pöydän lopulta saa, täytyy jonottaa uudelleen tiskille tilaamaan ja noutamaan aterimia.Tarjolla on muun muassa sunnuntaibrunssia, aamiaista, koko päivän -aamiaista, lounasta, myöhäistä lounasta, mutta ei vaikkapa alku-, pää- ja jälkiruokia.Ensimmäisellä käyntikerralla yllättää hieman, että melkein kaikki on raakaruokaa. Lehtikaalikulho (kale’s bowl) koostuu tahinilla ja umeboshilla maustetusta raa’asta lehtikaalista, raa’asta tuorekurkusta, raa’asta parsakaalista, edamamepavuista, jalotofusta ja kvinoasta. Niin hyvältä kuin lehtikaali oikein valmistettuna maistuukin, raakana sen suutuntuma ja maku on, no, epämiellyttävä. Samat sanat sopivat raakaan parsakaaliin, eikä tammikuinen tuorekurkku säväytä.Lista kertoo, että annoksen jalotofu on maustettu muun muassa mintulla ja kvinoa misolla ja kookoksella. Ja hyvä niin, että kertoo, sillä mausta sitä ei huomaa.– tarkemmin sanottuna annoksen ongelma on makujen puute. Suolan karttamisen terveysmielessä ymmärtää, mutta mitä vahingollista on mausteissa ja yrteissä?Wrappien päällyste on kurttu- ja mustakaalia. Kääröjen sisältä löytyy muun muassa punajuurihummusta ja tempehiä. Vaikka tämäkin annos suorastaan huutaa suolaa, mausteita ja yrttejä, punajuuren maanläheisyys ja hienoinen makeus yhdistettynä tempehin miellyttävään happamuuteen kannattelevat kokonaisuutta jotenkuten. Silti kasvissyöjäseuralaiseni kestää annosta alle puoleenväliin. Hän ehdottaa, että seuraavalle käynnille kannattaa ottaa omat mausteet mukaan.Tarjolla on myös pieniä sivuruokia, joista valitsemme avokadon ja lehtikaalin. Pöytään todellakin tulee kaksi pientä kulhoa, joista toisessa on raakaa lehtikaalia ja toisessa pilkottu avokado.Date + Kalessa ei tarjoilla alkoholia. Ravintolassa puristettu hedelmämehu on raikasta ja virkistävää. Nuoruuden salaisuus -niminen juoma paljastuu kookosvedeksi, ja monet ovat sitä mieltä, että kookosvedellä on terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta ällöttävältä se maistuu.Toisella testikäynnillä annosten valinnassa käy parempi tuuri. Valintaa on myös helpotettu niin, että listalle on merkitty lämpimät annokset, joita on kaksi.Linssit tuovat täyteläisyyttä ja granaattiomenan siemenet piristävät kivasti. Korianteria saisi olla reilumminkin, mutta kookosta ei ole säästelty. Sormisuolaakin löytyy sivupöydältä.Mössömäisen kasvispadan keitteleminen ei tietenkään vaadi keittiöltä ihmetekoja, mutta se on ensimmäinen annos, josta tulee mieleen, että siinä on ajateltu ensisijaisesti makua. Pestoannos jatkaa kylmää linjaa. Mungpavuista väkerretyssä ”pastassa” on mukava suutuntuma, mutta eihän se makaronia korvaa.Lehtikaalipesto saa hieman syvyyttä cashewpähkinästä, ja ”hampunsiemenparmesaani” kuulostaa kekseliäältä, mutta, jälleen kerran, maku on mitätön. Kalamata-oliivit tuovat kokonaisuuteen pientä terää.Maistuu sentään joltakin, seuralaiseni kommentoi.Porkkanakakussa sitten on runsaasti makua. Vaikka kyseessä on raakakakku, rakenne on yllättävän kepeä. Inkivääri keventää mukavasti taatelin raskautta.Raakasuklaasta valmistettu pallo on tuhti, mutta pirteä puolukkajauhe on sille hyvä vastapaino.Terveellisyys on monelle keskeisin ruuan kriteeri, ja sen täyttämisestä paikka ansaitsisi täydet tähdet. Mutta tässä arviossa maku ratkaisee.