Nyt.fi

Avenged Sevenfold, tai tuttavallisemmin A7X, perustettiin Kaliforniassa vuonna 1999. Osa yh­tyeen soittajista on tuntenut toisensa jo teini-iästä lähtien.

Nousukiitoa jatkui kymmenkunta vuotta, kunnes joulukuussa 2009 maailma musteni: yh­tyeen rumpali Jimmy ”The Rev” Sullivan http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jimmy%20%E2%80%9DThe%20Rev%E2%80%9D%20Sullivan kuoli lääkkeiden ja alkoholin yliannostukseen

Vuosien

Ensimmäinen ja kaikkein tärkein Gatesin innoittaja löytyy paljon lähempää: hänen isänsä Brian Haner Sr, http://www.hs.fi/haku/?search-term=Brian%20Haner%20Sr, myös ammattikitaristi.

Avenged Sevenfold, Disturbed ja Chevelle Hartwall-areenassa (Areenankuja 1) ti 7.3. klo 18.30. Liput 62,50–72,50 e. Lue myös täältä juttu 12 muusta kovasta keikasta tulevana viikkona. Mukana esimerkiksi Astrid Swan, Reino Nordin ja Animals.