Fine dining -kattoravintolaan oli helppo tulla, mutta kovin pitkään se ei houkutellut viipymään.

Toisella kerralla jaoimmekin väliruuaksi blinin. Enemmän siltä olisi odottanut. Pöytään tullessaan pullea lettu ei ollut kihisevän kuuma, ei pinnalta paistovoin rapeuttama eikä sisältä kuohkea ja pehmeä. Mutta lisäkkeenä varsinkin silakanmätimajoneesi oli mainiota ja valkoviinin kesyttämä sipuli hyvä keksintö.

Jälkiruuat

Parhaasta annoksista arviokerroilla kilpailevat heinän avulla paikalla savustetut silakat, purjoöljy, kuivattu keltuainen ja näkkileivän muru tja taitavasti kehitetty lanttukeitto, fermentoitu selleri ja öljyssä pullistettu tattari.

Poikkesin erikseen vielä lounaalla. Se oli kolmesta ateriasta ilman muuta paras.

Kortteli, 5. kerros, Urho Kekkosenkatu 1, p. 040 582 8100, restaurantjord.fi.Lounas ma–pe klo 11.30–14, à la carte ma–pe 16.30–22, la 13–22.Lounas 1 ruoka 15 e, 2 ruokaa 23 e, 3 ruokaa 27 e. À la carten alkuruuat 11–13 e, pääruuat 18–25 e, jälkiruuat 10–12 e.Konsepti on tuttu maailmalta. Kauppakeskuksen kerros on täynnä monenlaisia ravintoloita. Väliseiniä tuskin ollenkaan ja äänimaailma, melu, sen mukainen. Pöytäseuran puhetta on vaikea kuulla. Mutta täällä on näköalaa ikkunapöydistä.Kampin kauppakeskuksen viidennessä kerroksessa sijaitseva Kortteli on kymmenen ravintolan keskittymä, jossa eniten odotuksia herätti varmaan tähtipaikka Askin tekijöiden Jord-ravintola. Jord ei yritäkään olla samanlainen, ei varsinkaan hinnoiltaan. Mutta ei se ole edullinenkaan. Tosin se on selvästi päässyt mukaan Askin upeiden raaka-aineiden lähteille.salaperäisyys tuo Jordin listalle Emo-Askin tapaan tähtipölyä. Raaka-aineita luetellaan, mutta annoksista ei kerrota sen enempää. Ihan sokkona on tarjolla Chef's Menu (52 e).Kahdella illallisella kohokohtia olivat alkuruuat. Heinän avulla paikalla savustettu silakka oli suorastaan kesän makuinen. Kuivattu keltuainen, purjoöljy ja näkkileivänmurut säestivät sitä hienosti. Ilmakuivattu kinkku oli laadukasta ja pikkelöidyt pikku kasvikset napakoita ja maukkaita. Maa-artisokkakeitossa lautasella ilahduttivat myös paahdetut, ontoiksi puristetut kuoret.Jordin lista tarjoaa myös väliruokia. Kannattaa kuunnella tarjoilijaa: annoksia voi jakaa. Ruokaa täällä ammennetaan isolla kauhalla. Esimerkiksi poronsydämet oli valmistettu taidokkaasti, ohuet viipaleet vain nopeasti kuumalla pannulla käyttäen. Mutta iso lautasellinen oli yhdelle liikaa.Kun listalla lukee kaali, miso ja puolukkaa, siitä tulee kaalilaatikkoa. Makeaksi kypsennetty, misovinegretillä sumutettu kaali pikkelöityjen puolukoiden kanssa maistui ihan hyvältä. Kuitenkin iso lautasellinen kaalilaatikkoa 18 euron hintaan oli vähän tylsä esitys, jonka söisi mieluummin pienempänä väliruokana.Paremmin toimi ruskistetulla voilla valeltu kuha, jota saatteli juurisellerin kimpale.jatkoivat pääruokien linjaa. Vispipuuro on jälkiruokaideana hauska ja kannatettava, mutta täällä suuhun jäänyt tattarin maku oli vähän ankea. Kupin pohjalla oli liian vähän jogurttia tasoittamaan marjavaahdon ja kokonaisten puolukoiden happamuutta. Lettuannoksen parasta antia taas oli kuusenkerkkävaahto, mutta sekään ei riittänyt ylentämään kympin hintaista yhden letun annosta mieleenpainuvaksi.Savusilakkaa, poronsydämiä, kaalilaatikkoa ja vispipuuroa... Jordin lista on selvästi Suomi-ruokaa. Perinnemauissa ei tietenkään ole mitään vikaa, mutta tämän hintaluokan ravintoloissa on jo tottunut odottamaan niistä kekseliäitä uusia tulkintoja. Jordissa hyvät ideat tarvitsevat vielä paljon hiomista.Kaksi illallista ei jättänyt sellaista jälkimakua, jonka saa hyvän ravintolan hyvästä ateriasta. Palvelu kyllä oli erinomaisen luontevaa ja huomaavaista. Lasku kahdelta, kahden viinilasillisen kanssa oli 140 euroa, siis paljon.Kaalilaatikko oli liian sovinnainen eikä onnistunut kohoamaan arjen yläpuolelle.Baaritiskillä oli kiva katsella ja haistella avokeittiön valmistautumista iltaan ja kokkien ilmeistä innostusta.Alkuruuan, carpaccion, eteen oli nähty vaivaa. Mukana oli sellerisalaattia, kahdenlaista sienimuhennosta ja vielä paahdettuja rukiinjyviä. Maistui ja rouskui. Varsinainen elämys oli lanttukeitto, taas tätä junttiruokaa, mutta nyt se oli taitavasti kehitettyä, kaukana lanttulaatikon mausta.Kulhon pohjalla oli fermentoitua selleriä ja päällä Askista tuttua öljyssä puffattua tattaria.Lisää tällaista.