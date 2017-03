Nyt.fi

#Citypie

Rakkaus tuntuu olevan molemminpuolista, sillä tammikuisena maanantaina lounasaikaan lähes kaikki asiakkaat ovat parikymppisiä opiskelijoita.

Paikka sijaitsee aivan kampusalueen vieressä. Kahvilassa onkin kaikin puolin nuorekas tunnelma, jota korostaa entisestään paikan nimen eteen lyöty hashtag-symboli.

Perintöreseptillä tehty piiraspohja on mukavan kiinteä, mutta täytteen yli menevistä kohdista aavistuksen sitkas. Täytteiden runsas määrä ansaitsee erityiskiitokset. Lähes jokainen neliösentti on täytetty.

Vuorikatu 6 A 2, citypie.fiMa–pe klo 8–19, la 10–16.Piiraat 4,50 e/kpl, lounas 9,30–12,30 e, kahvit 2,40–4,60 e.Vuorikadulle avautui syyskuussa #Citypie-niminen kahvila. Ikkunassa lukee ”we love students”, ja opiskelijoille luvataan alennusta.Nurkassa iso kansainvälinen ryhmä tekee yhdessä koulutehtäviä ja käy keskustelua englanniksi. Ikkunan vieressä olevissa pystypöydissä istuu lisää opiskelijoita näpyttelemässä läppäreitään ja lukemassa tenttikirjoja.Puoliksi katutason alapuolella oleva tilan sisustus on selkeä ja moderni. On tyylikkäät designkalusteet ja harmaa betonilattia.Kaupungin lukuisista muista kahviloista #Citypie erottuu sillä, että se on erikoistunut suolaisiin piiraisiin. Niitä on vitriinissä tänään kuutta eri sorttia, ja pohja on kuulemma tehty Mariinskyn suvun yli sata vuotta vanhan reseptin mukaan. Kaksi suvun edustajaa kuuluukin kahvilan perustajiin.Piiraita on sekä taikinakuoren sisään leivottuja umpimallisia että avopiiraita. Myös munakkaita saa. Täytteiden kerrotaan olevan lähialueelta tulevia satokausituotteita.Nyt tarjolla olisi esimerkiksi tonnikala-pinaatti- sekä bataatti-fenkolipiiras ja klassinen jauhelihalla täytetty versio. Lounaalla saa komboja, joihin kuuluu piiraan tai kahden lisäksi salaatti sekä kahvi tai tee. Palat näyttävät pieniltä, joten tilaan kaksi kappaletta ja salaatin.Pienen pähkäilyn jälkeen valitsen vitriinistä herkullisimman näköiset vaihtoehdot: feta-parsakaali-quinoan ja serranokinkku-kukkakaali-parmesaanin. Lämmitetyt piiraat tuodaan pöytään pienen odotuksen jälkeen.Puolet lautasesta on täytetty raikkaan hapokkaalla quinoa-salaatilla, jonka seassa on muun muassa kurkkua, porkkanaa ja punasipulia. Lisukkeina on myös puolikas kananmuna, vähän hummusta ja hapankaalia.Myös makumaailma on tuore ja hyvällä tavalla kotitekoisen oloinen. Keskivertoa parempi kahvilapiiras siis.Annoskoko kuitenkin hämää. Kaksi piiraspalaa ja salaatin sisältävä 12,90 euron lounassetti osoittautuukin todella täyttäväksi, ja lopussa on jo pieniä vaikeuksia saada kaikki syötyä.Piiraiden ja muiden klassisten kahvilatuotteiden lisäksi valikoimassa on esimerkiksi tuoreista kasviksista puristettuja mehuja sekä ”supersalaatteja”, joissa on muun muassa lehtikaalia ja kvinoaa. Valikoima on selvästi laadittu terveellisyys edellä, mikä varmasti miellyttää terveystietoista yliopistoväkeä.Jään kuitenkin miettimään yhtä asiaa.Ylittävätkö noin kympin lounasannokset opiskelijabudjetin? Moni ainakin näyttää viihtyvän kahvilassa ihan pelkän kahvikupin voimalla.