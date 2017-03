Nyt.fi

Nintendo Swich on laite, joka toimii.

Tässä maailmassa perinteisesti vahva konsoliyhtiö Nintendo on joutunut ahtaalle.

Suuren luokan konsolipelin pelaaminen kaupungilla on maaginen kokemus, josta ei hevillä haluaisi luopua.

Silti Switchin kohtalonkysymys on se,