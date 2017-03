Nyt.fi

Helsingin kulttuurijohtaja ja kirjastotoimenjohtaja Tuula Haavisto http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tuula%20Haavisto vahvistaa asian:

Helmet-johtoryhmä

Haaviston mukaan

Tuula Haavisto

Sopivasti

Sukupuolena ihminen -näyttely https://www.facebook.com/events/165468617289348/ Kallion kirjastossa (os. Viides linja 11) 26.3. asti. Avoinna ma–to klo 8–20, pe klo 8–18, la–su klo 12–18.