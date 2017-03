Nyt.fi

Siitä on nimittäin tullut homoelokuvien klassikko.

Mitkä kaikki seikat sitten tekevät Painajainen Elm Streetillä 2:sta ” maailman homoimman kauhuelokuvan?” http://decider.com/2015/11/01/nightmare-on-elm-street-gay/

Never Sleep Again -dokumentissa hän kertoo, kuinka Jessen hahmo oikeastaan rikkoi kauhuelokuvien perinteisiä sukupuolirooleja.