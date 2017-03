Muodonmuutoksia esittää, että naisia arvioiva katse on miehinen.

Bikini fitneksen vaaroista on puhuttu viime aikoina.

Muodonmuutoksia -elokuvan ennakkonäytös WOW Finland -festivaalilla Tampere-talossa 11.3. klo 13, ensi-ilta Season Film Festivalilla 31.3. klo 20.45 ja tv-ensi-esitys TV1:n Dokumenttiprojektissa 24.4. klo 21.30.