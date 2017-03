Nyt.fi

Me luotamme tietokoneisiin. Pakkohan se on, niitä kun on nykyisin suunnilleen kaikkialla.Mutta kaikki me myös tiedämme, että aina ne eivät toimi. Ja siinä on jotain hyvin kiinnostavaa. Ainakin jos asiaa kysyy Vaasan yliopiston viestintätieteiden professorilta Tanja Sihvoselta http://www.hs.fi/haku/?search-term=Tanja%20Sihvoselta Hänen mielestään koneet paljastavat jotain hyvin kiinnostavaa nimenomaan kun ne eivät toimi.Näyttely esittelee paljon erilaisia virheitä, eli ”glitchejä” ja ”bugeja.”Se yhdistelee lisäksi tieteellistä tutkimusta, yleisötilaisuuksia ja työpajoja, joissa pääsee itse kokeilemaan glitchien tekemistä.Näitä hetkiä kutsutaan bugeiksi ja glitcheiksi. Ne paljastavat meille koneiden sisäisen maailman. Ne kertovat myös jotain olennaista itsestämme.”Glitchit ovat tapa käsitellä isoa ja vaikeaa asiaa, ihmisen ja teknologian välistä suhdetta, tavalla joka on samalla esteettisesti kiinnostava. Se tarjoaa oivalluksia”, Sihvonen sanoo.Glitch-sanalle ei ole vakiintunutta käännöstä. Yleisemmin tunnetaan englannin kielen sana ”bug” josta puhutaan jo suomeksi bugina. Se tarkoittaa ohjelman virhettä. Siinä missä bugit ovat yleensä ikävämpiä ongelmia, jotka aiheuttavat todellisia toimintahäiriöitä, glitchit ovat usein pinnallisia ja lieviä häiriöitä.Yksi ryhmä ovat virheet, joissa esimerkiksi tietokoneen ohjelma kaatuu ja kone antaa siitä viestin. Toinen ryhmä taas syntyy, kun vaikka tiedosto avataan väärällä ohjelmalla, joka tuottaa omituisen tulkinnan tiedostosta.Virheet tarjoavat kurkistuksen koneiden sisälle. ”Glitchi on aina merkki siitä, mitä koneen sisällä tapahtuu. Koneen sisäinen prosessi on jotenkin vääntynyt, nyrjähtänyt paikoiltaan”, Sihvonen sanoo.”Olen kiinnostunut pimeästä puolesta, siitä kun koneet eivät toimi, kun koneen toiminta ja ihmisen tarpeet eivät kohtaa, ja siitä mitä törmäyksestä seuraa.”Näyttelyn kautta Sihvonen haluaa meidän oppivan pitämään glitcheistämme.Tietotekniikkaa ja esimerkiksi pelejä tutkinut Sihvonen on kerännyt glitchejä jo kymmenen vuoden ajan. ”Olen valokuvannut glitchejä ja kerännyt niitä netistä.”Sellaisia ovat esimerkiksi näytöt ja ruudut pankkiautomaateissa, lentokenttien opastauluissa, bussipysäkeillä tai mainostauluissa.”Lentokentällä näkee joskus ruutuja, joissa lukee ’please update windows’ – nämä ovat aivan mahtavia tilanteita, jotka paljastavat tietojärjestelmää pyörittävän systeemin.”Tähän on kaksi syytä. Ensinnäkin ne ovat hyvin monimutkaisia tuotteita. Toiseksi, julkaisijoilla on usein kova paine saada peli markkinoille. Silloin helposti ajatellaan, että korjataan virheet sitten myöhemmin.Tämä on luonut oman virheiden etsimisen kulttuurin. Pelaajat kokeilevat pelin rajoja ja yrittävät rikkoa niitä – saako esimerkiksi pelihahmon kävelemään seinän läpi. Monet myös kilpailevat siitä, kuka virheet löytää ensimmäisenä ja pääsee raportoimaan niistä.Sellaisia ovat esimerkiksi Simsin pelottaviksi muuttuvat vauvat http://kotaku.com/the-sims-4-demon-babies-are-a-glitchy-nightmare-1629680047 ja etenkin Game Boyn Pokémon Red and Blue -pelin ”MissingNo.” http://kotaku.com/pokemons-famous-missingno-glitch-explained-1653929141 Jälkimmäinen on ohjelmointivirheestä syntynyt pokémon-hahmo, joka saattaa löytyä pelistä. Se näyttäytyy pelissä pikselisotkuna ja MissingNo-nimellä. Nimi viittaa puuttuvaan numeroon, koska se ei tietenkään löydy virallisesta pokémon-listauksista.MissingNo-virhe on niin legendaarinen, että siitä on tehty omia tutkimuksia. Sosiologit ovat muun muassa tutkineet, kuinka Pokémon-pelaajat ovat ottaneet MissingNo:n osaksi pelisarjaa ja sen mytologiaa. Osin toki humoristisessa mielessä – esimerkiksi tässä pilavideossa esitetään, miltä näyttäisi jos MissingNo ilmestyisi Pokémon Go -peliin. https://www.youtube.com/watch?v=tt9MBFrop0g sanoo Sihvonen. ”Jokainen uusi teknologia luo omat ongelmansa ja onnettomuutensa. Häiriöt eivät häviä mihinkään, ne vain muuttavat muotoaan.”Sihvonen muistuttaa, että esimerkiksi kun digi-tv tuli ja korvasi analogisen tv:n, meille kerrottiin että sen mukana tulisi täydellinen kuva, jossa ei ole enää sään aiheuttamia häiriöitä.”Mutta nyt meillä on sen sijaan televisiokuvan pikselöityminen.”Virheet tietotekniikassa ovat usein niin pelottavia jo pelkästään mahdollisuuksina, että emme halua edes ajatella niitä.”Jos verkkopankki ei toimi, sehän on katastrofaalista. On liian pelottavaa ajatella, että siellä voisi olla joku bugi. Pidämme kiinni siitä, että verkkopankki ei voi koskaan kaatua, eivätkä rahat voi kadota. Mutta mistä sen tietää? Kuka sen takaa?”Kun kohtaamme tekniikan virheet ja opimme käsittelemään niitä, pelko hälvenee. ”Jos tiedämme, mistä virheet tulevat, se antaa meille välineitä kohdata se pelko. Eikä se tarkoita että meidän pitäisi olla koodareita tai asiantuntijoita, voimme katsoa niitä ihan arkijärjellä.”Amsterdamissa Sihvonen osallistui työpajaan, jossa käsiteltiin glitchejä. Hän visioi Suomessa pidettäväksi pelkotyöpajaa, jossa käsiteltäisiin oikeasti vaarallisiakin tietotekniikan virheitä.”Hassunhauskojen työpajojen kautta ihmisille voi tulla olo, että glitchit ovat ok ja ne kuuluvat asiaan. Niistä ei päästä eroon, joten parempi ottaa homma haltuun ja ymmärtää jotain niiden toiminnasta. Ei ajatella vain, että niitä on siellä jossain ja joku toinen hoitaa ne.””Virheet, ongelmat ja epäjatkuvuudet ovat kurkistuksia koneen sielunelämään. Se kiinnostaa.”Ajatus siitä, että virhe, järjestelmän murtumakohta, paljastaa sen todellisen elämän tuntuu erikoiselta – ainakin päällisin puolin.Sen esittää ehkä kaikkein havainnollisimmin Slavoj Zizek http://www.hs.fi/haku/?search-term=Slavoj%20Zizek elokuvaa käsittelevässä tv-sarjassa Elokuvan kätketty kieli (Pervert’s Guide to Cinema). Jacques Lacanin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jacques%20Lacanin psykoanalyyttisesta filosofiasta on peräisin ajatus, että koemme kaiken kulttuurin ja kielen erilaisten järjestelmien kautta ja vain kun ne pettävät, kohtaamme todellisuuden.Loppujen lopuksi teknologian virheet paljastavat sen, että kaiken pinnan alla koneet tekevät vain sen, mitä joku ihminen on joskus ohjelmoinut ne tekemään. Laitteet ja sovellukset rakennetaan tietoisesti niin, että tämä tosiasia pysyy piilossa.”Me otamme asiat annettuna, emmekä näe käyttöjärjestelmän taakse. Moni asia tietotekniikassa pyrkii kätkemään koneiston meiltä. Glitchit näyttävät, miten kaikki tietotekniikka ja ohjelmat ovat ihmisten tietoisten valintojen ja kehitystyön tulosta. Joku on päättänyt, että järjestelmä toimii kuten se toimii.””Tässä on kyse poliittisestakin aktivismista, ihmisten herättelystä. Ei ainoastaan se, että annetaan valta tavallisille ihmisille, vaan siinä myös murretaan monikansallisten jättien ote arjestamme pienillä konkreettisilla teoilla. Se on tosi hienoa.”Sihvonen haluaa myös iskeä vastaan kehitysuskoa, jonka mukaan maailma paranee sen mukaan, mitä enemmän meillä on erilaisia järjestelmiä.”Suomi on teknokraattinen maa, jossa kylmä insinööriosaaminen on arvossaan. Haluan tehdä iskun insinööriajattelun vyön alle”, hän sanoo leikillisesti.