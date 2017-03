Nyt.fi

Tuntikausia haudutetun liemen maku on lempeän mausteinen.

Palvelu on ystävällistä ja paikka siisti ja viihtyisä – ei kuitenkaan iso, ruokailijoita mahtuu samaan aikaan istumaan alle kaksikymmentä.

Aleksis Kiven katu 42–48, thekahvihuone.fiMa–pe klo 7–18, la 9–17.Keittolounas (sis. kahvi ja sämpylä) 10 e, vietnamilainen kahvi 3,20 e, Lohi-caesarsalaatti 8,90 e, Uuniperuna kasvistäytteellä 8,90 e.Kun kello on yksitoista, alkaa Kahvihuoneen ovi käydä. ”Pho-keitto”, sanoo yksi asiakas. ”Pho-keitto”, kuuluu taas.Tammikuisena testihetkenä pöydät ovat täynnä ja jokainen sisääntulija on tilannut saman annoksen. Eikä se ole ihme, sillä Kahvihuoneen Pho-keitto on todella hyvää.Itse tehdyn tofun lisäksi joukossa on nuudeleita, vihreää kaalia, sieniä, minimaissia ja ituja. Proteiinivaihtoehtoina on myös nauta tai kana. Ison annoksen päällä on reilusti korianteria ja pari tuoretta chilisiivua. Jotakin hedelmääkin liemessä on, mutta se halutaan pitää salaisuutena.Lisukkeena on lime lohko. Ohessa on tuoretta, hyvää sämpylää.Moni nautti Vietnamin-reppureissulta tuttua keittoa ensi kertaa Helsingissä Siltasen yhteydessä olevassa Lie Mi -ravintolassa, joka avattiin lokakuussa 2014. Kaksi vuotta sitten Nyt-liite esitteli jo kymmenen hyvää paikkaa nauttia Pho-keittoa, ja nyt paikkoja on tullut vielä lisää.Vuonna 2017 helsinkiläinen haluaa tulista ja kuumaa keittoa, se on tullut selväksi.Kahvihuoneessa lounaaksi tarjolla on myös muita päivittäin vaihtuvia keittoja, esimerkiksi hernerokkaa tai nakkikeittoa. Myös salaatteja vaihtuvilla täytteillä on. Paikka aukeaa jo varhain, jolloin tarjolla on aamiaista. Siihen kuuluu yleensä puuroa, mysliä ja sämpylöitä, joita voi ostaa myös erikseen.Aasiassa teehuone on paikka, jossa ihmiset vaihtavat kuulumiset ja syövät aamupalan tai lounaan. Tätä paikkaa pyörittävät äiti ja kaksi tytärtä halusivat perustaa suomalaisen vastineen, Kahvihuoneen. Listalta kannattaakin kokeilla myös vietnamilaista kahvia, jonka voi maan tavan mukaan nauttia kylmänä tai kuumana.Pavut tulevat Vietnamista, jossa kahvi myös paahdetaan. Vahvan maun sanotaan tulevan siitä, että kasvi saa kasvaa auringossa.Sijainti Aleksis Kiven kadun päässä, ratikkapysäkkien vieressä on oiva. Sinne on helppo sopia lounastreffit tai sieltä on helppo poimia annos kotimatkalla mukaan vietäväksi.Alueen niukkaan ravintolatarjontaan Kahvihuone on tervetullut lisä.