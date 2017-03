Nyt.fi

Aluksi oli Hermione Granger.

Emma Watsonista tuli tosielämän Hermione Granger.

Puheessa Watson tuli kaapista feministinä.

Emma Watson retwiittasi heidän yhteisposeerauksensa:

#HE4SHEhttps://twitter.com/hashtag/HE4SHE?src=hash Champion Pres #Finlandhttps://twitter.com/hashtag/Finland?src=hash, Sauli Niinistö joining forces w/ Emma Watson, Global Goodwill Ambassador of UN Women pic.twitter.com/sMRb37qYM6https://t.co/sMRb37qYM6 — Kai Sauer (@sauerka) September 21, 2016 https://twitter.com/sauerka/status/778445255947329536

I've been hiding copies of Mom & Me & Mom for @booksontheunderground on the tube today! See if you can find one tomorrow! 📚👀 @oursharedshelfhttps://www.instagram.com/p/BMSFySJlhWW/ Henkilön Emma Watson (@emmawatson) jakama julkaisu 1. 11ta 2016 klo 14.29 PDT

Mutta sitten tulivat takaiskut.

Tässä vaiheessa somen kritisoijat kaivoivat esiin vuoden 2014 haastattelun.

Emma Watson bashing Beyoncé for exposing her body but then does the same thing is the definition of white feminism — brown curly girl (@clarissavela_) March 8, 2017 https://twitter.com/clarissavela_/status/839266475483541505

I am never surprised at the amount of white feminists who refuse to acknowledge race in the critique of other white feminists. — Keah Brown (@Keah_Maria) March 6, 2017 https://twitter.com/Keah_Maria/status/838785405365403648

Watson oli jälleen kartalla ja twiittasi nopeasti sivun haastattelusta, jossa näkyi konteksti, josta kommentti oli otettu:

This is the part of my 2014 interview with Tavi where we talked about Beyoncé. My words are in bold. pic.twitter.com/Y8vumOeyDThttps://t.co/Y8vumOeyDT — Emma Watson (@EmmaWatson) March 7, 2017 https://twitter.com/EmmaWatson/status/839005241978675200

Sitten ovat vielä Watsonin erityislaatuiset etuoikeudet.

Emma Watsonia on kritisoitu

Toisin kuin Bellestä

Emma Watson ei ole selvästi muuttunut mihinkään, ja hyvä niin.

