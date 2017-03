Nyt.fi

Sarjan 6. kauden 4. jaksossa (”To Have And To Hold”)

Nyt, keväällä 2017 eli 50 vuotta jakson tapahtumia myöhemmin, Heinz on vihdoin valmis toteuttamaan mainoksen:

Se on sikäli osuva, koska juuri tästä sarjassa oli oikeastaan kysekin:

Nyt julkaistavan, tosimaailman mainoskampanjan krediiteissä mainitaan mainoksen alkuperäiset ”keksijät”: