Pyöräilykausi, se on täällä!



Sen kunniaksi selvitimme vastaukset kymmeneen oikeasti hyödylliseen kysymykseen omien alojensa asiantuntijoilta. Moni kysymyksistä voi olla sellainen, ettet välttämättä kehtaisi kysyä sitä, mutta vastauksen tietäminen voi helpottaa elämääsi paljonkin.



Tässä siis olennaiset pyöräily-lifehackit, olkaa hyvät:



1. Mikä on turvallisin tapa ylittää ratikkakiskot?



”Kiskoa vastaan pitää tulla oikeassa kulmassa: 90 astetta eli suora kulma on paras ylitykseen. Jos esimerkiksi haluaa ylittää raitiotiekiskot, jotka kulkevat omaan kulkusuuntaan, on tehtävä ässän muotoinen kaarros eli koukattava vähän sivulta, ylitettävä kisko suorassa kulmassa ja koukattava takaisin oikeaan menosuuntaan.



Jos kiskoja menee ristiin rastiin, on vedettävä spagettia eli kaarreltava koko ajan, jottei vahingossa lähestyisi kiskoa kiskonsuuntaisesti. Esimerkiksi Simonkadun ja Mannerheimintien risteys on tällainen, samoin kotikulmillani Fleminginkadun ja Helsinginkadun risteys.



Sateella ja jäisellä kelillä tulee olla erityisen varovainen, kun ylittää kiskoa. Tilannenopeudesta sen verran, että ei liikaa mutta ei myöskään liian vähän. Pahimmat pannut ovat tulleet hitaissa vauhdeissa.”



Paavo Järvenpää, perustaja, Pave Helsinki -fillarilähetit



2. Miten pyörän ketjurasvan saa irti vaatteista?



Riippuu ihan tekstiilistä. Kannattaa aloittaa pyyhkimällä kuivalla tai märällä tekstiililiinalla osa rasvasta pois. Ketjurasvaan on usein sekoittunut rapaa ja muuta likaa, joka voi lähteä pois vedellä. Varo levittämästä rasvaa ympäriinsä eli liikuta liinaa tahran reunoilta sisäänpäin.



Jos vielä näkyy tahra, kannattaa hieroa siihen tiskiainetta, joka liuottaa rasvaa tehokkaasti, ja pyyhkiä märällä liinalla. Jos se ei auta, hiero tahranpoistoainetta tai nestemäistä pyykinpesuainetta.



Järein ase on lakkabensiini. Kannattaa testata pieni määrä käänteeseen tai saumakohtaan, ettei koko vaate mene pilalle. Kädet kannattaa suojata hanskoilla ja lattia esimerkiksi sanomalehdillä. Levitä liinalla tahraan vähän lakkabensiiniä ja hiero tahraa reunoista sisäänpäin. Huuhtele kohta hyvin.”



Anni Rossin, kotitalousasiantuntija, Marttaliitto



3. Miten julkisissa kulkuvälineissä saa kuljettaa pyörää?



”Bussissa tai raitiovaunussa ei saa kuljettaa pyörää. Poikkeuksena on pienen, kokoontaitettavan pyörän kuljettaminen omassa kantokassissa, sitä voi kuljettaa kaikissa välineissä kaikkina aikoina.



Metroissa saa kuljettaa pyörää, mutta mielellään pyöränkuvalla merkityissä erillisissä pyöränkuljetusvaunuissa. Suositus olisi, että tähän niin sanottuun pyöräblokkiin menisi polkupyöriä ja muihin vaunuihin esimerkiksi lastenvaunuja, niin säilyisi hyvä järjestys.



Lähijunissa saa kuljettaa pyöriä, paitsi arkisin ruuhka-aikoina eli kello 7–9 ja kello 17–18. Tällöin junat ovat usein täysiä. Viikonloppuisin tilanne on ihan toinen eli silloin voi huoletta kuljettaa.



Suomenlinnan lautalla pyörästä on maksettava lisämaksu yhdeltä kerralta 8 euroa. Vuosilippu on 55 euroa.”



Sari Kotikangas, viestintä- ja markkinointipäällikkö, HSL



4. Miten pyöräillä epä­käytännöllisten vaate­kappaleiden kanssa?



”Korkokengillä pyöräileminen vaatii erityistä varovaisuutta. Paras tapa on pitää päkiä siinä polkimella ja edetä varovasti, jos joutuu vaikka yllättäen laskemaan jalan alas polkimelta. Kesällä voi tietysti ottaa korkokengät kokonaan pois ja ajaa paljain jaloin. Suosittelen ottamaan pienet, kokoon menevät ballerinat vaihdokeiksi.



Hameen kanssa pyöräillessä on monia vaihtoehtoja, esimerkiksi alle voi aina panna minishortsit tai suosia housuhameita. Helman mitta ja materiaali vaikuttavat: jos hame on kevyttä, helposti tuulessa lennähtävää kangasta ja lyhyt, en suosittelisi pyöräilyyn. Liian pitkä helma voi mennä jaloissa solmuun. Paras pyöräilymitta hameelle on polvi- tai pohjemittainen. Toki voi olla lyhyempikin, jos kangas on jämäkkää.



Pidän vähän epäkäytännöllisenä muutama vuosi sitten trendannutta kikkaa, jossa pitkä helma sidotaan poninhäntälenksulla ja kolikolla pyöräilyn ajaksi. Monet materiaalit menevät ryppyyn.



Polvipussien välttäminen lähtee ihan asuvalinnasta: jos tiedät, että polvi joutuu kovin venytettyyn asentoon, älä pue niitä tiukimpia farkkuja, joissa ei ole stretchiä. Tämän hetken trendeissä on paljon kivoja vaihtoehtoja kireille pillilahkeille: on mutsifarkkuja, boyfriend-farkkuja, herrainhousuja, leveitä culottes-lahkeita ja rennon väljiä pyjamatyylisiä housuja. Vaikka seisaallaankin voi aina pyöräillä akuutissa tilanteessa, sanoisin, että tämä kannattaa miettiä jo kotona asua valitessa.



Yleisenä nyrkkisääntönä: Jos asu ei sovellu pyöräilyyn, älä mene pyörällä. Jos haluat mennä pyörällä, valitse siihen sopiva asu.”



Jenni Rotonen, bloggaaja, Pupulandia-blogi



5. Miten voi ylittää katukiveyksen ilman töyssähtämistä?



”Katukiveyksen voi ylittää ratsastuksesta tutulla kevennysliikkeellä: Nosta etupyörää, kiveyksen kohdalla paino eteen, jolloin takapyörä nousee. Tärkeintä oikea, ei liian kova vauhti ja seisominen. Peppu ei siis ole penkissä.”



Sasu Halme, Cyclocrossin SM-voittaja 2017



6. Miten tukka pysyy hyvänä kypärän alla?



”Jos on helposti rasvoittuva päänahka, kannattaa käyttää kuivashampoota. Se kuivattaa tyven, jos pää hikoontuu. Lyhyet hiukset, jotka ovat hyvässä värissä ja hyvin leikatut, pitävät kyllä muotonsa, vaikka painoa olisikin päällä.



Pidemmät hiukset kannattaa kiinnittää niskaan, joko letille tai poninhännälle. Siitä tukan voi solmia isolle palmikolle, tehdä kalanruotoletin tai köysipunonnan, jossa hiukset jaetaan kahteen osaan, osat kieputetaan ensin itsensä ympäri ja sitten toistensa ympäri. Tuloksena on kaunis, twistattu naru. Loppuun vain ponnari.”



Sanni Syd, kampaaja, Kampaamo Loisto



7. Milloin pyörää ei kannata edes yrittää huoltaa itse?



”Riippuu henkilön taitotasosta. Kannattaa ajaa pyörällä pieni lenkki sen jälkeen, kun on pumpannut kumit. Jos jarrut tai vaihteet eivät ihan pelaa tai pyörä muuten nitisee häiritsevästi, kannattaa viedä ulkopuoliseen huoltoon tai vähintään käydä näyttämässä.”



Markus Vähämäki, pyörämekaanikko, Fillarihuolto.fi



8. Miten välttää ostamasta varastettua pyörää?



”Jos eteen tulee huipputarjous, jota ei voi ohittaa, eli hinta on epäsuhdassa pyörän kuntoon nähden, hälytyskellojen pitäisi soida. Kannattaa pyytää nähdä pyörä ennen maksamista. On käynyt niinkin, että sama, olematon pyörä on ollut moneen kertaan myynnissä.



Kun pääset katsomaan pyörää, tarkasta, onko siitä poistettu turvamerkintöjä. On voitu viilata pois rungon numero tai pyörään kaiverrettu muu puumerkki. Jos jokin tunniste on poistettu, se voi olla merkki siitä, että pyörä on varastettu.”



Jari Illukka, rikosylikomisario, Helsingin poliisi



9. Miten vaihtaa pyörän väriä itse?



”Fillarista kannattaa ottaa pois renkaat ja muut tiellä olevat piuhat, jotka helposti irti saa. Pese pyörä maalipesuaineella, joilla saa rasvaisen lian pois. Käy runko läpi hienolla hiomapaperilla, jotta pinta aavistuksen karhenee. Kohdat, joissa on paksulti ruostetta, voi käydä läpi karkeammalla hiomapaperilla tai teräsharjalla.



Jotta uusi maali tarttuisi, pyörään kannattaa vetää pohjamaali, mielellään ruosteenestomaali. Kannattaa valita sävy, joka on lähellä lopullista pintamaalin väriä. Anna kuivua ohjeen mukaan. Levitä päälle hyvä, metallipinnoille tarkoitettu iskunkestävä pintamaali. Yksi tai kaksi kerrosta riippuen väristä ja maalista. Monesti räikeät värit, kuten kirkas punainen tai keltainen, jäävät herkästi yhdellä kerroksella läpikuultaviksi.



Jos mahdollista, valitse kaupasta valmiiksi sävytetty maalipurkki. Ne on tehty vähän eri tekniikalla kuin jos valitset värikartasta värin ja annat myyjälle sävytettäväksi.



Työvälineissä kannattaa panostaa siveltimeen. Muuten lopputulos saattaa nostattaa verenpainetta. Halvoista siveltimistä karisee helposti harjaksia maalipintaan, ja jälkikin on rosoisempaa kuin arvokkaammissa sivellinlaaduissa, joissa tulee huomattavasti tasaisempi jälki ja ne kestävät käyttöä enemmän.



Jos kaipaa erikoistehosteita, voi tehdä maalarinteipillä vauhtiraitoja tai taiteilla pikkusiveltimellä omia kuvioita.”



Hanna Salonen, puu- ja ­metallipintojen ulkomaalituotteiden tuotepäällikkö, Tikkurila



10. Miten kauppakassit voi kuljettaa kätevimmin, jos pyörän edessä ei ole koria?



”Jos pyörästä löytyy tarakka, suosittelen siihen kiinnitettäviä pyörälaukkuja, jotka saa nopeasti irti. Niiden kanssa voi mennä kauppaan, pakata ostokset laukkuihin ja sitten vain matkaan.



Jos kaupasta löytyy pahvilaatikko, ostokset voi myös lastata siihen ja kiinnittää sen tarakalle. Se on vain huomattavasti epävakaampi kuin pyörälaukut, joiden painopiste tulee alemmas. Korkeammalla tavarat alkavat heilua ja voivat helpommin pudota.



Ostoksia ei missään nimessä saisi panna pyöräillessä pyörän tankoon, koska ne voivat heilahtaa eturenkaan pinnojen väliin. Kassit tekevät ohjauksesta hyvin epävakaata.



Tämä on yleisin ja pahin vaaratilanteista, joita pyöräillessä näkee. Ostoksetkin voivat rikkoutua tai lentää kassista.



Jos ei ole käytössä koria, pyörälaukkuja tai tarakkaa, suosittelen taluttamaan.”



Matti Koistinen, toiminnanjohtaja, Pyöräliitto



