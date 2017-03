Nyt.fi

Ja nyt meille selvisi, että Lennu on saanut oman nimikkoleivoksen!

Katsokaa nyt sitä:

Se on niin innokas:

Ja hieno ja syötävä:

5,40 euroa maksavassa Lennu-leivoksessa

Räsänen tiimeineen

Se on ihan totta: Nyt.fi:n ostamista leivoksista toinen on selkeästi innostuneemman näköinen kuin toinen!

Siiri Räsänen ei myöskään usko, että presidentti Niinistö tai Jenni Haukio tietävät leivoksesta mitään.