Candy Crush Saga on Facebookin suosituin selainpeli

Karkkeja enemmän Ainalaa kuitenkin kiehtoo pelin edustama vaihtoehtoinen todellisuus.

Ainala valmistui Kuvataideakatemiasta

Eikä pelkästään nuorille naisille

”Osa pitää näitä hirveänä kitschinä.”

Läheisimmin Candy Crush Saga -näyttelyn nimeen

Mutta mitä nämä yksityiskohdat oikein tarkoittavat?

Me yritimme tunnistaa viittauksia ja mitä helmiä sieltä löytyikään! Tunnistimme Sad Online -maalauksesta ainakin seuraavat viittaukset:

Sinitukkaisen tytön

Meille jäi vielä monia kysymyksiä. Kuten:

Miksi tämä sammakko on lampussa? Onko se elossa vai kenties talvihorroksessa?

Miksi läppärin ruudulla lukee ”The End”?

Ja kaikista tärkeimpänä: Mitä tai keitä nämä ovat?

Emma Ainalan Candy Crush Saga Mikkelin taidemuseossa 21. toukokuuta asti.