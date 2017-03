Nyt.fi

Improryhmä Stella Polaris on esittänyt pystymetsästä repäistyjä rikostarinoita jo yli vuoden ajan. Stella tekee rikoksen -esityksen voi nähdä vielä tänään perjantaina Kanneltalossa.

Stella tekee rikoksen Kanneltalon konserttisalissa (Klaneettitie 5) pe 17.3. klo 19. Liput 15–21 e.