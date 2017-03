Nyt.fi

Yksi jättitapahtuman kohokohdista koettiin viime tiistaina.

Kaikki halusivat kuulla laulaja Keshan motiovaatiopuheen, jossa hän kehotti ihmisiä olemaan vähemmän riippuvainen internetistä.

Samaan aikaan tulivat esiin vaikeudet:

South by Southwestissä

Tähti myös kertoi lopettaneensa nettikommenttien lukemisen kokonaan osana parantumisprosessiaan.

"I focus on being present in my real life. Not my online life." - #Keshahttps://twitter.com/hashtag/Kesha?src=hash at 30 is echoing where this generation is headed. #sxswhttps://twitter.com/hashtag/sxsw?src=hash pic.twitter.com/o4TrtWtb0Rhttps://t.co/o4TrtWtb0R — Kathleen Bokar (@KathleenBokar) March 14, 2017 https://twitter.com/KathleenBokar/status/841762155577896960