Nyt.fi

Perjantaisessa tiedotustilaisuudessa

Sosiaalinen media rakastui välittömästi Merkelin ilmeisiin:

Merkel's reaction sums up everyone's reaction to Trump's Tweets. pic.twitter.com/gL2enUHrzThttps://t.co/gL2enUHrzT — Abhishek Pratap (@AbhishekPrtp) March 17, 2017 https://twitter.com/AbhishekPrtp/status/842812357487149056

Myös Reutersin kuvaaja onnistui taltioimaan yhden parhaimmista Merkelin Trump-ilmeistä:

Merkel asks Trump: “Do you want to have a handshake?”

The U.S. president did not respond.https://t.co/r4krLYjfvkhttps://t.co/r4krLYjfvk pic.twitter.com/4vjokJTgZnhttps://t.co/4vjokJTgZn — POLITICO (@politico) 19. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/politico/status/843372010378055680

Tämä, pidempi video tukee kuitenkin tulkintaa, jonka mukaan Trump kuuli Merkelin kättelyehdotuksen mutta ei tehnyt mitään:

For people doubtful that Trump heard the request to shake Angela Merkel's hand, this shows he did pic.twitter.com/heEu28x6yLhttps://t.co/heEu28x6yL — RogelioGarcia Lawyer (@LawyerRogelio) 18. maaliskuuta 2017 https://twitter.com/LawyerRogelio/status/843199907297181697

Somessa levisivät pian meemikuvat tästä hetkestä:

@realDonaldTrumphttps://twitter.com/realDonaldTrump met with Merkel today, denied her a handshake. Very small of him. pic.twitter.com/XgS3KbseV2https://t.co/XgS3KbseV2 — djt Facts (@DjtFacts) March 17, 2017 https://twitter.com/DjtFacts/status/842818805558661121

Merkel: Tell them what you told me.

Trump: But I..

Merkel: Go on, Donald.

Trump: *mumbles* It actually was a Muslim ban.#merkeltrumphttps://twitter.com/hashtag/merkeltrump?src=hash pic.twitter.com/jXButHP93Ehttps://t.co/jXButHP93E — Cornelia (@cokatne) March 17, 2017 https://twitter.com/cokatne/status/842863023010254849

The Awkward Moment Trump Didn’t Shake Merkel’s Hand Deserves To Be Photoshoppedhttps://t.co/drhOO47JoXhttps://t.co/drhOO47JoX pic.twitter.com/sl5qPirWlChttps://t.co/sl5qPirWlC — 9GAG (@9GAG) March 20, 2017 https://twitter.com/9GAG/status/843674487375745024