Nyt.fi

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kasarihenkistä poppia esittävä Future Islands tulee Suomeen ensimmäiselle klubikeikalleen syksyllä. Amerikkalaisyhtye esiintyy Helsingin Tavastialla 29. lokakuuta.



Future Islands nousi suursuosioon vuoden 2014 Singles-albumin sekä etenkin Seasons (Waiting for You) -hitin myötä. Yhtye julkaisee seuraavan, järjestyksessä viidennen albuminsa The Far Field tänä keväänä.



Future Islands on aiemmin nähty Suomessa kahdella festivaalikeikalla, Ruisrockissa vuonna 2014 ja Flow-festivaalilla 2015.