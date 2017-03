Nyt.fi

Niin, konserttilippu maksaa 2 400 euroa.

Erikoispaketit faneille ja erilaiset vip-liput ovat jo arkipäivää isompien artistien keikoilla.

Mutta kun puhutaan ”meet and greet” lipuista, eli sellaisista, joihin kuuluu tapaaminen bändin kanssa, ostajat ovat yleensä iäkkäämpiä.

”Katsojat ovat faneja, ja he pitävät sellaisesta. He ovat ostaneet erikoislipun, johon kuuluu myös illallinen”, legenda sanoo ja virnistää ilkikurisesti.