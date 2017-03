Nyt.fi

Pelit-lehden merkitys suomalaiselle pelaamiselle on valtaisa.

Pyysimme Tuija Lindéniltä haastattelun, jotta hän voisi kertoa Pelit-lehden 25-vuotisen tarinan.

Kaikki alkoi vuonna 1987.

Parikymppinen Tuija Lindén oli ollut mukana perustamassa Mikrobittia, pienen tietokoneita harrastavan porukan erikoislehteä.

Julkaisu valmistui, ja nimeksi tuli Pelit – 1987 tietokonepelien vuosikirja.

Pelit-lehden rooli suomalaisten pelaajien perehdyttäjänä oli alussa suuri.

Siksi ajan suosituimpia pelijuttuja olivat seikkailupelien ratkaisut.

Toinen Pelitin olennaisista tehtävistä oli lukijoiden kysymyksiin vastaaminen.

2000-luvulla Pelit oli suurempi kuin koskaan.

Ylikuumentuneessa tilanteessa ne yrittivät jo määrätä, miten ja mistä peleistä pelilehdissä kirjoitetaan.

Tällaiseen ei suostuttu.

Pelijournalismia on syytetty korruptiosta viime vuosina – maailmalla nimenomaan netissä.

Tuija Lindénin mukaan Gamergate oli naurettava.

Lindénin uran aikana pelialalla on muuttunut siis oikeastaan kaikki. Tietokoneharrastajien

Pelaajien keski-ikää nostaa mobiilipelaamisen räjähtäminen

Vuonna 2014 Sanoma-konserni luopui kerralla isosta osasta aikakausilehtiä

Tämä kehitys ei ollut syy lopettaa Pelitin päätoimittajana, sanoo Tuija Lindén.

Millaista on ollut työskennellä 25 vuotta samassa työpaikassa?