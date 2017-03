Mutta miksi niin moni siihen niin vahvasti – suorastaan inhon tuntein?

On olemassa myös ”tyydyttäviä videoita”, jotka ovat Youtubessa tai somessa melkeinpä oma lajityyppinsä.





Häkkinen huomauttaa, että tämä ei suinkaan ole ylempänä ruoditun epätyydyttävän videon vastakohta. Tässä ihminen ei juuri tee arkisia asioita, vaan suurimmassa osassa kohtauksista automaatilaitteet pyörivät tai aineet reagoivat jollain jännällä tavalla.



Niissä katsoja näkee jotakin uutta ja kiinnostavaa, ja siitä tyydyttävyys Häkkisen arvion mukaan syntyy.



”Toki siinä nähtiin myös yksinkertaisia, kauniita ja geometrisia muotoja. Mutta suurin osa oli ennen muuta uteliaisuutta herättäviä asioita, joita en itse ainakaan ollut aiemmin nähnyt.”



”Pikkulapsethan saavat uudesta lelusta tai uuden asian oppimisesta valtavasti iloa. Aikuisella se tunne on laantunut, mutta edelleen olemassa. Jos uutta oppii, ja vielä hauskasti ja vaivatta kuten tällaisen videon katsomalla, se tuntuu hyvältä.”

