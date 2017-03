Nyt.fi

Ensimmäisen arviopäivän lounaslistassa ilahduttavat raaka-ainevalinnat.

Iltavierailulla päästään vihdoin tapaksien äärelle.

Maineikkaassa Iberico-porsaan secretossa (lapa) piisaa makua ja vivahteita,

Jälkiruokia on tarjolla kaksi.