Iso Roobertinkatu 20–22, naamkitchen.comMa–to klo 11–21, pe 11–23, la 11–23.Alkuruuat 3,40–3,90 e, salaatit 5,90–9,90 e, pääruoat 8,90–11,90 e.Isolle Roobertinkadulle avautui viime vuoden lopussa ravintola Na’am Kitchen. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän ruokaa tarjoava paikka on saanut nopeasti ystäviä, ja se valittiin Helsingin Uutisten äänestyksessä vuoden 2016 ravintolatulokkaaksi.Ruokatarjonnassa vastaavat algerialainen, palestiinalainen ja suomalainen kokki, joilla on aiempaa työkokemusta muun muassa Comasta ja Groteskista. Yksi heistä on pyörittänyt Herttoniemen Kotipizzaa, ja paikan perustajiin lukeutuu myös McDonald’sin johtotehtävissä ollut henkilö.Tästä lienee apua jatkossa, sillä Na’am Kitchenistä kaavaillaan ketjua, joka toimisi esimerkiksi kauppakeskuksissa. Sen voikin nähdä osana fast casual -trendiä, joka on tuonut meillekin useita laadukkaampia pikaruokapaikkoja – muun muassa Pizzariumin ja Friends & Brgrsin.Toimintamalli on tuttu monesta pikaruokapaikasta.Pienen liiketilan perältä löytyy kassa, jossa tehdään ja maksetaan tilaukset. Sen vieressä on lasisermillä rajattu tiski, jonka metallilaareissa olevista aineksista henkilökunta kasaa annokset.Kaunis koristeellinen laattalattia ja kattoon kiinnitetyt metallivadit tuovat tilaan itämaista henkeä. Asiakaspaikkoja on 24, ja syömässä on ainakin kulttuuri- ja media-alan ihmisiä. Peränurkassa juttelevat levykauppias ja dj.Kassalla kerrotaan, että lounas on ollut tänään erityisen suosittu, ja sen vuoksi päivän lounasannokset ovat päässeet loppumaan. Pitää siis katsoa peruslistaa, joka löytyy tiskin yläpuolella olevalta taululta.Alkuruokia on seitsemän erilaista, samoin salaatteja. Pääruokia on kuusi.Juomaksi saa limonadien lisäksi myös olutta ja siideriä.edustavista paikoista kuten Sandrosta. On muun muassa tabbouleh-salaattia, mausteista merquez-makkaraa, marokkokolaisia kofta-lihapullia sekä hummusta ja muita leivän kanssa tarjottavia tahnoja.Päädyn suositeltuun lammas-tagineen eli pataan. Ensin pöytään tuodaan kuitenkin raikas ja runsas alkusalaatti, jossa on muun muassa bulguria, tomaattia, kurkkua, hummusta, minttua ja persiljaa.Sen jälkeen saapuu pääruoka. Pitkään haudutettu lammas on kostean mehevää. Lisukkeena on riisiä ja kasviksia – muun muassa porkkanaa, kikherneitä ja rusinoita, sekä raikasta jogurttikastiketta. Makumaailma on runsaan mausteinen ja lämmittävä, mutta ei tulinen.Vaikka ravintolan varsinainen pääkeittiö on muualla, ruoka ei maistu laareissa seisoneelta bulkilta. Se myös tarjotaan kivoissa astioissa, ei kertakäyttökupeissa.Samantyylistä ruokaa tarjoavia paikkoja on kaupungissa jo useampia, mutta Na’am Kitchen erottuu niistä hiotulla pikaruokamaisella konseptillaan. Se tuonee Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan keittiöt jatkossa yhä useampien ulottuville.