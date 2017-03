Nyt.fi

Yllätyin iloisesti:

Antakaa kun selitän (Tästä eteenpäin vahva spoilerivaroitus! Jos et halua tietää, mitä elokuvassa käy, älä lue eteenpäin):

Vuonna 1991 valmistunut animaatio oli aikanaan juhlittu virstanpylväs.

Se oli pieni pettymys.

Uusi Kaunotar ja Hirviö sen sijaan on vahvasti 2010-luvussa kiinni, ja se tuntuu ihmeen raikkaalta

Nauroin katsomossa ja niin teki moni muukin.

Monesti tarinan taitavuutta voi mitata katsomalla sivuhahmoja.

http://www.hs.fi/nyt/art-2000005108552.html

Ja sitten päästään itse pääpahikseen, joka saa aivan huikeaa syvyyttä uudessa elokuvassa.

Jo alkuperäisessä animaatiossa

Gaston kauhistuu, koska ymmärtää katsovansa omaa peilikuvaansa.

Kaunotar ja hirviö elokuvateattereissa.