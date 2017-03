Nyt.fi

Esimerkiksi Arpinaama-elokuva eli Scarface on filmattu jo kahdesti.

Ensimmäinen Scarface vuodelta 1932

Vuoden 1932 versio Arpinaamasta esitetään Orionissa (Eerikinkatu 15) to 23. 3. klo 21. Liput 6,50 e.