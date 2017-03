Näin syntyy täydellinen hampurilainen kotikeittiössä – huippukokki antaa vinkkejä jokaiseen vaiheeseen Näyttää niin yksinkertaiselta – mutta erinomaiseen suoritukseen on ihan omat jipponsa. Keittiömestari Ari Ruoho neuvoo, miten tehdä hyvä hampurilainen. Pihvissä sopiva puraistava rakenne on tärkeä, ja sämpylän jauhoilla on väliä.