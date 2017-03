Nyt.fi

Esitys tallentui videollekin:

Trump hullaantui rekasta ja takoi tööttiä 49

Muun muassa tällaisia:

they let my large son drive the school bus today!! pic.twitter.com/jR4E8CDxGahttps://t.co/jR4E8CDxGa — Sarah Jones (@onesarahjones) March 23, 2017 https://twitter.com/onesarahjones/status/845016555071135744

live look at Trump driving America off a cliff pic.twitter.com/9gbIikNPFphttps://t.co/9gbIikNPFp — Sam Laird (@samcmlaird) March 23, 2017 https://twitter.com/samcmlaird/status/845011107815182336

Trump in a truck rocking out to 3 Doors Down per yooj pic.twitter.com/HXwGjShLZNhttps://t.co/HXwGjShLZN — Lamont Price (@LPizzle) March 23, 2017 https://twitter.com/LPizzle/status/845016545113837568

Moni inspiroitui Mad Mad: Fury Road -elokuvasta:

Ja muutamasta muustakin elokuvasta:

TRUMP: GET OFF MY PLANE

AIDE: Sir you're driving a UPS truck pic.twitter.com/Gwd1TONG3Qhttps://t.co/Gwd1TONG3Q — Michael, still here (@Home_Halfway) March 23, 2017 https://twitter.com/Home_Halfway/status/845014140276150272

Ja löytyi myös se herkkä luenta:

Don't let it be forgot that for one brief shining moment...there was a Camelot. pic.twitter.com/0ftomAppMdhttps://t.co/0ftomAppMd — Ken Jennings (@KenJennings) March 23, 2017 https://twitter.com/KenJennings/status/845014254545616897

Find you someone who loves you as much as Trump loves sitting in that truck. pic.twitter.com/focagjLubZhttps://t.co/focagjLubZ — Cameron Tabatabaie (@CTabatabaie) March 23, 2017 https://twitter.com/CTabatabaie/status/845013348144107520