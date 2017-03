Nyt.fi

Iron Fist on yksi kauden odotetuimmista Netflix-sarjoista.Sarja on iso pettymys, ja se on tyrmätty laajalti. Tylyjä ovat olleet esimerkiksi Guardian https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/mar/17/iron-fist-marvel-netflix-show-review Forbes https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2017/03/21/iron-fist-is-easily-the-worst-thing-to-come-out-of-the-marvel-cinematic-universe-so-far/#4356f2822a17 ja Rolling Stone http://www.rollingstone.com/tv/news/rob-sheffield-iron-fist-kicks-superhero-tv-in-the-head-w471575 Kaksi viihdejättiläistä Marvel ja Netflix liittivät voimansa muutama vuosi sitten ja ilmoittivat alkavansa tehdä tv-sarjoja Marvelin katutason supersankareista.Käyn läpi epäonnistumisen syitä. Vältän parhaani mukaan juonenpaljastuksia.Epäonnistumisen syitä on mielestäni ennen kaikkea kaksi. Sarja on tehty liian kovalla kiireellä. Toiseksi, Iron Fist on supersankarina erityisen hankala siirtää televisioon.Iron Fist on Danny Rand ( Finn Jones http://www.hs.fi/haku/?search-term=Finn%20Jones ), miljardööriperijä, joka saapuu vuosien jälkeen kotiinsa hakemaan sukulaisiaan ja pitääkseen yllä isänsä nimeä. Hän joutui lentokoneonnettomuuteen Himalajalla pikkupoikana ja pelastettiin mystiseen K’un-Lunin kaupunkiin. Siellä hänestä kasvoi munkki, taistelumestari ja lopulta kaupungin suojelija Iron Fist. Iron Fist pitää hallussaan maagisia voimia ja hänen tehtävänsä on tuhota K’un-Lunin vihollinen, mystinen rikollisjärjestö Hand.Marvelin tv-studiossa tehdään sarjoja nyt kovaa tahtia. Disneyn omistama Marvel tekee tv-sarjoja yhteistyössä pääasiassa ABC:n kanssa, sekin Disneyn omistama.Marvelin ja Netflixin yhteistyö alkoi Daredevilin omalla sarjalla keväällä 2015 ja on jatkunut nopeasti Jessica Jonesin ja Luke Cagen omilla sarjoilla. Juju on siinä, että sankarit asuvat samassa maailmassa ja sarjoissa viitataan toisiinsa. Iron Fist täydentää nelikon, joka seuraavaksi saa yhteisen sarjansa nimeltään The Defenders.Tänä vuonna Netflixiltä tulee yhteensä kolme Marvel-sarjaa. Iron Fistiä seuraa The Defenders ja loppuvuodesta The Punisher.Samaan aikaan käynnissä tai tulossa on monta muutakin sarjaa. S.H.I.E.L.D. Agentit jatkuu ABC:llä, Legion alkoi juuri Foxilla ja tekeillä ovat ainakin Inhumans, Cloak and Dagger ja Runaways. Sekä lisää kausia Netflixin sarjoihin.Marvelin tv-osastolla on otettu mallia sen elokuvaosastosta. Marvelin elokuvaosastoa johtaa Kevin Feige http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kevin%20Feige . Hän on onnistunut tekemään miljardibisneksen Avengersin ympärille rakennetusta elokuvaperheestä. Samaa tekee yhtä suurella menestyksellä Kathleen Kennedy http://www.hs.fi/haku/?search-term=Kathleen%20Kennedy Lucasartsissa Star Wars -elokuville. Sekin on Disneyn omistuksessa. Tv-yksikön toimintaa on haluttu viedä samaan suuntaan. Jeph Loeb http://www.hs.fi/haku/?search-term=Jeph%20Loeb johtaa Marvelin tv-yksikköä. Hänellä ei ilmeisesti ole kuitenkaan samanlaista valtaa kuin Feigella.Ehkä pitäisi olla.Disneyn rajattomista resursseista huolimatta Iron Fistin ongelmista osa johtuu nimittäin varmasti tuotantojen ruuhkautumisesta. Sarjaan ei ole yksinkertaisesti voitu keskittyä samalla intensiteetillä kuin esimerkiksi ensimmäiseen Daredevil-kauteen.Käsikirjoitus on pahasti levällään. Alussa tekijöillä on suuria vaikeuksia kertoa katsojille, kuka kukin sarjassa on. Sarjan edetessä ei käy kunnolla selväksi, miksi henkilöt toimivat, kuten he toimivat. Lopussa yhdenkään hahmon kaari ei saa kunnollista tyydyttävää päätöstä.Netflix on ottanut tavaksi tehdä osasta sarjojaan kolmentoista jakson mittaisia. Se on ihan liikaa Iron Fistin ohuelle tarinalle.Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kolmentoista jakson mittaa aiheuttaa Marvelille ongelmia. Daredevilin toisella kaudella ja Luke Cagen ensimmäisellä kaudella oli molemmissa jo selvää tyhjäkäyntiä. Luke Cagessa etenkin poliitikko Mariah Dillardin juonta venytettiin tylsäksi. Daredevilissä käynnistettiin sivujuonia, jotka jäivät lopulta orvoiksi.Sisältöä ei ole kolmeentoista jaksoon. Ratkaisuna tarinaa on yritetty venyttää. Ensin keskeisille henkilöille keksitään juonenkäänteitä toisensa perään,tavalla joka käy lopussa naurettavaksi. Toiseksi, mukaan tuodaan yllättäen uusia henkilöitä, joista ei jaksa innostua. Kerronnasta puuttuu punainen, tai edes minkään värinen, lanka. Sarja on joukko keskenään irrallisilta tuntuvia tapahtumia ja kohtauksia.Paljastamatta juonta voi sanoa, että yksi Iron Fistin masentavimmista puolista on se, miten sarja onnistuu pilaamaan Marvelin tv-sarjojen kaksi erinomaista naishahmoa.Claire Temple on Marvelin Netflix-sarjojen tärkeimpiä hahmoja. Ensinnäkin hän sitoo erilliset sankarit osaksi samaa maailmaa. Lisäksi hän on sarjojen omatunto ja moraalinen sydän. Rosario Dawson http://www.hs.fi/haku/?search-term=Rosario%20Dawson on esittänyt Claire Templeä tähän asti erinomaisesti. Nyt hän tekee parhaansa joutuessaan toistelemaan latteita repliikkejä kohtauksissa, jotka eivät ole hänen hahmolleen luontevia.Toinen on Madame Gao ( Wai Ching Ho http://www.hs.fi/haku/?search-term=Wai%20Ching%20Ho ), salaperäinen ja pelottava rikollisjohtaja. Gaon kohtaukset Wilson Fiskin ( Vincent D’Onofrio http://www.hs.fi/haku/?search-term=Vincent%20D%E2%80%99Onofrio ) kanssa Daredevilin ensimmäisellä kaudella olivat mestarillisia näytteitä kauhun tasapainosta ja siitä, miten voiman osoittaminen ei edellytä kuin vihjailua. Tämä jännite kadotetaan nyt ja Madame Gaon mystiikka hälvenee.Jones-parka kalpenee muiden Marvel-sarjojen pääosien rinnalla. Hän ei löydä hahmostaan oikein mitään syvyyttä ja jää kiukuttelevaksi pojaksi.Finn Jones oli hyvä Game of Thronesissa Loras Tyrellin roolissa. Todennäköisesti siksi, että Loras oli aivan loppua lukuun ottamatta niin yksiulotteinen, ja hänen yksi tyylinsä sopi Jonesille hyvin.Katsotaan vähän laajempaa kuvaa.Elokuvissa Marvelin sankarit seikkailevat koko ajan kosmisemmiksi muuttuvissa mittakaavoissa. Esimerkiksi elokuvissa Avengers ja Guardians of the Galaxy sankarit taistelevat maailmoja tuhoavia pahiksia vastaan.Marvelin tv-sarjoissa sen sijaan ollaan kirjaimellisesti katutasolla. Sankarit hakkaavat huumediilereitä ja ihmiskauppiaita.Daredevil taistelee ensimmäisellä kaudellaan perinteistä rikollista liikemiestä Wilson Fiskiä vastaan. Luke Cagella on vastassaan huumerikollisia ja korruptoituneita poliitikkoja. Vaikka Jessica Jonesissa mennään syvemmille vesille mielen hallintaan, fokus on tiukasti ihmisessä. Daredevil sukelsi sarjakuva-altaan mystiseen syvään päätyyn kunnolla vasta toisella kaudella, kun hahmo ja sen maailma oli ensin rauhassa rakennettu.Luke Cage ja Jessica Jones ovat saaneet voimansa tieteen keinoin, Daredevil onnettomuudessa.Entä Iron Fist? Hän on rikas amerikkalainen tyyppi, josta tulee munkki ja joka saa mystisiä taisteluvoimia toisessa ulottuvuudessa, jota asuttavat kung fua treenaavat tiibetiläiset. Sen jälkeen hän lähtee tappelemaan roistoja vastaan New Yorkin kaduille.Hahmo ja sen taustatarina ovat vaarallisen typeriä, jopa supersankarien mittapuulla.Kun Iron Fistin vinksahtanutta mystiikkahuuruilua tuodaan televisioruutuun, olennaista olisi tehdä taisteluista näyttäviä. Olemme elokuvien ja tv-sarjojen katsojina sellaisia, että jos meininki näyttää hienolta, olemme valmiita antamaan paljon anteeksi. Ne voisivat toimia korkealentoisemman meiningin maadottajina.Tässä muiden Marvel-sarjojen perintö muuttuu painolastiksi Iron Fistille. Daredevil oli monella tapaa käänteentekevä tv-sarja. Yksi monista asioista, jotka tekivät Daredevilin ensimmäisestä kaudesta niin pysäyttävällä tavalla uudenlaisen tv-sarjan, olivat taistelukohtaukset.Daredevil onnistui mahdottomassa. Sen taistelukohtauksissa todelliset näyttelijät ja stunt-miehet esittävät lähes loputtomasti mätkimistä kestäviä sarjakuvahahmoja. Tämä tehtiin uskottavan ja kiinnostavan näköisesti.Tämä on sen suurimpia ongelmia. Tämän pitäisi olla koko Marvelin maailman komeinta kamppailulajibalettia. Ainoa taistelukohtaus, joka nousee Marvelin Netflix-sarjojen tasolle, on Miguel Sapochnikin http://www.hs.fi/haku/?search-term=Miguel%20Sapochnikin ohjaamassa jaksossa nähtävä käytävätappelu. Käytävätappeluista on tullut Marvelin Netflix-sarjojen yksi tavaramerkki.Jotain sarjan käsikirjoittamisesta, ohjauksesta ja tuotannosta kertoo se, että kyseisessä jaksossa ei oikein millään muulla tavalla näy, että sen ohjannut mestarillinen Miguel Sapochnik. Hänet palkittiin Emmyllä Battle of the Bastards -jakson ohjauksesta Game of Thronesin edelliselle kaudelle.Iron Fist -tv-sarjaa on jo syytetty kulttuurisesta valkopesusta. Syystäkin. Sarja kertoo vanhan kolonialistisen fantasian. Valkoihoinen eurooppalainen – tässä Yhdysvallat on vain eurooppalaisuuden etäispesäke – tulee ja ottaa haltuunsa vieraan kulttuurin. Tällä kertaa se on K’un-Lunin kulttuuri, orientalistinen yhdistelmä Tiibetin mystiikkaa ja kiinalaista kungfuta.Tämä ideologinen painolasti – tai no, sanotaan suoraan että kulttuurikliseiden eksploitaatio – oli siis jo osa samannimistä sarjakuvaa, johon Iron Fist perustuu.Tv-sarjassa olisi pitänyt joidenkin mielestä käyttää mahdollisuus korjata sarjakuvan kolonialistinen asenteellisuus.Mielestäni tv-sarja perustelee kyllä sen miksi näin ei tehty. Jos se olisi tehty, koko perusasetelma Dannyn paluusta ja kamppailusta identiteettinsä kanssa olisi ollut paljon vaikeampi perustella katsojille. Hänen piti käydä vieraassa kulttuurissa, palata sen jälkeen omaan alkuperäiseen kulttuuriinsa ja ymmärtää, että hänestä on tullut oikeastaan vieras omassa kulttuurissaan.Iron Fistin kulttuurilliset ongelmat ja rasismi ovat pintaa syvemmällä.Kun Iron Fist -sarjakuvan aika härskiä eksploitaatiota lähdetään tekemään nykyaikana tv-sarjaksi, on oikeastaan vain kaksi vaihtoehtoa. Joko ”mystinen itä” täytyy vetää överiksi ja tehdä rehellistä Fu Manchu -kitschiä. Tai sitten ”itä” pitää ottaa vakavasti ja yrittää tehdä K’un-Lunin kulttuurista vähintään autenttisen oloista.Tämä näkyy yksityiskohdissa. Esimerkiksi siinä, että Danny lausuu todellista buddhalaista mantraa, niin sanottua kuuden tavun mantraa. Jos ei-buddhalainen ihminen on joskus buddhalaisen mantran kuullut, se on mitä todennäköisimmin juuri tämä. Se on siis tekijöiden viesti katsojalle: ”Olemme tosissamme”.Toinen esimerkki on, että Danny tekee todellisia liikkeitä kamppailulajeista ja tai-chistä. Ne ovat aloittelijoiden liikkeitä, eli juuri sellaisia, joita mahdollisimman monilänsimaalainen katsoja saattaisi tunnistaa autenttisiksi.Kolmas esimerkki ovat Dannyn suuhun sijoitetut ”viisaudet”, joissa sekoittuvat buddhalainen opetus ja newage-tyylinen yleishenkisyys. Jos tuntee lähdemateriaalin, ne ovat aika kiusallista kuultavaa.Iron Fistin maailmankuva ei hyväksy edes tätä sarjassa rakennettua muka-autenttista versiota mystisestä idästä. Tämä on sarjan todellinen valkopesuoperaatio, sen ytimessä piilevä aito rasismi.Iron Fistin, kuten kaikkien Marvelin Netflix-sarjojen omantunnon ääni on rusikoituja sankareita toistuvasti paikkaava sairaanhoitaja Claire Temple. Hän sanoo Iron Fistin avainlauseen: "Maailma on monimutkaisempi kuin munkit luulevat."Sarjassa meditaatio on kummallisen oloista puuhaa. Kun Danny meditoi New Yorkissa, näemme hänen mielensä sisään. Hän palaa tilanteeseen,jossa hän meditoi jossain vuoristossa. Ilmeisesti K’un-Lunissa. Eli meditoidessaan hän muistaa, miten hän meditoi aikaisemmin jossain muualla.Tämä ei ole se, mitä meditaatiossa tehdään. Ennen kaikke on vaikea nähdä, miten tästä olisi kenellekään mitään hyötyä.Ehkä siitä ei Dannylle ole mitään hyötyä ollutkaan. Jää nimittäin epäselväksi, missä määrin Danny oikein on meditoinut, tai jos on meditoinut, mitä hän on siitä saanut. Dannylla on suuria vaikeuksia olla suuttumatta sarjan alusta asti. Hän on sarjan loppuun asti kuin kiukutteleva kakara.Claire sanoo Dannylle tämän olevan sen verran kiukkuinen ihminen, että hän tarvitsee ammattiapua ja paljon.Opettajan ja oppilaan välinen suhde on keskeinen sekä buddhalaisuudessa että aasialaisissa kamppailulajeissa. Iron Fistissä tämä suhde on aina kieroutunut. Sarjassa ei ole yhtäkään tervettä ja normaalia opettajan ja oppilaan välistä suhdetta. Sarjan henkilöt ”kasvavat ihmisinä” kun he rimpuilevat irti opettajistaan, jotka ovat kaikki vähintäänkin itsekkäitä manipuloijia, pahimmillaan piruja pyhissä kaavuissa.Iron Fistin tarinan sanoma on ”Minä päätän, mikä on tehtäväni”. Dannyn ristiriita oli siis se, onko hän Danny vai Iron Fist. Hänen ratkaisunsa on – minä itse päätän, kumpi olen. Kuin se kiukutteleva pikkulapsi, hän sanoo ”minä itte”.Lopuksi on katsottava vielä sitä, miksi Dannysta tulee Iron Fist. Jälleen kerran Claire Temple kertoo totuuden. Hän sanoo Dannylle, että kun tämä menetti lapsena vanhempansa, hän sai trauman. Nyt Danny pitää sen synnyttämää vihaa sisällään. Jos Danny ei käsittele sitä, hän pystyy vain tuhoamaan.Kaksi mallia tästä ovat Batman ja Hulk.Batman Begins -elokuvassa Bruce Wayne ( Christian Bale http://www.hs.fi/haku/?search-term=Christian%20Bale ) on Ra’s al Ghulin ( Liam Neeson http://www.hs.fi/haku/?search-term=Liam%20Neeson ) opissa Himalajan vuoristossa. Mystisten sotureiden koulussa hän oppii käsittelemään traumaansa vanhempiensa menettämisestä ja tekemään siitä voimansa. Lepakko on tämän trauman symboli, josta tulee myös Batmanin voiman symboli.Toinen Bruce, eli Bruce Banner (Edward Norton http://www.hs.fi/haku/?search-term=(Edward%20Norton ), opettelee The Incredible Hulk -elokuvassa aasialaisen opettajan johdolla meditaatiota ja hengitystekniikoita pitääkseen vihreäihoisen hirviön kurissa. Hän yrittää käsitellä omaa traumaattista salaisuuttaan pitämällä sen piilossa.Itä opettaa Bruce Waynelle, miten hänen traumastaan tulee hänen voimansa ja Brucesta tulee Batman.Itä opettaa Bruce Bannerille, miten hän voi hoitaa traumansa ja Brucesta ei tule Hulkia.Itä ei opeta Danny Randille yhtään mitään hänen traumansa käsittelemisestä.Idästä ei ole apua. Se aiheuttaa vain ongelmia. Dannylle jää ratkaisuksi vain ohje, jonka Claire Temple, sairaanhoitaja, länsimaisen lääketieteen ja rationaalisuden ääni hänelle antaa.Lopeta hömpötys ja hakeudu hoitoon.