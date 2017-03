Nyt.fi

Nyt nuo kaksi kokemusta on yhdistetty.

"Pelasta itsesi" – tältä näyttää rymyäminen pelottavassa pakohuoneessa 81

K-18-kauhupakohuone löytyy myös toisella helsinkiläiseltä escape room -yrittäjältä.

Sekä Lights Off että Hannibal näyttävät, kuinka pakopelit ovat Suomessakin kehittyneet parissa-kolmessa vuodessa, niin teknisesti kuin pulmiensakin osalta.

Pakohuonepelit tulivat Suomeen 2014.